Lepa Brena dobila rešenje iz PIO fonda: Posle 40 godina radnog staža svi govore o visini njene penzije

Pjevačica Lepa Brena ostvarila je pravo na penziju, ali i dalje uživa u karijeri i ne planira da se povuče sa scene

Izvor: Kurir

Pjevačica Lepa Brena primila je rešenje iz PIO fonda o ostvarivanju prava na nadoknadu, prošle godine u avgustu mjesecu.

Ne oseća se kao penzionerka

- Drago joj je što je doživjela penziju, ali se ne oseća kao penzionerka i sama ta "titula" joj je čudna. Naročito što neće promijeniti način život. Brena će nastaviti da nastupa kao i dosad, ali će i uživati maksimalno, što je već počela za vreme korone. Tada je još shvatila da je vrijeme da se posveti više sebi i Bobi posle godina napornog rada - ispričao je izvor tada.

Pjevačica je ostvarila pravo na penziju nakon 40 godina uspešnog radnog staža, a o visini primanja, pevačica nikada nije želela da govori.

Ko je sve Breni proricao sudbinu?

Ona je jednom prilikom govorila o proročanstvu Baba Vange, kada je otkrila da joj je još u detinjstvu jedan vidovnjak prorekao sudbinu. Naime, ona je jednom prilikom govorila o dva proroka koji su bili ključni u njenom životu. Jedan od njih joj je prorekao sudbinu da će biti velika zvijezda.

- Dva proroka su bila krucijalni u mom životu. Kada sam imala 14 godina, bila sam u to vrijeme klinka koja nije toliko izlazila po diskotekama. Sećam se da sam sa svojom mamom bila kod komšinice teta Sene. Došao je jedan stariji čovjek, koji je zamolio za času vode. Brzo sam ustala i dodala mu je. On je ušao i sjeo u prostoriju. Pitao me je čija sam, na šta se nadovezao: "Vidite ova vaša ćerka, ona će biti jako, jako poznata. Koliko očima vidi, toliko će ići daleko. Koliko rukama raširi, toliko će moći da uzme". Tada sam već pomislila kakve su ovo gluposti. On se na to sve nadovezao i rekao da ću biti poznata kao Josip Broz Tito, u tom trenutku sam izgovorila: "Ovo je totalna glupost, nešto što je nemoguće" - rekla je Brena i nastavila:

"Pomisli na mene i upali mi svijeću"

- Pogledao me je i poručio mi: "Bolestan sam čovjek i idem na Sremski front, bolujem od dijabetesa. Molim te, kada se to desi, sjeti me se. Pomisli na mene i upali mi svijeću". Ja ću sad da se rasplačem koliko je to za mene bio emotivan momenat. Tada sam bila dijete i nisam mogla ni da pretpostavim šta mi sudbina sprema. I dan danas ga se sjećam, uvijek mu zapalim svijeću - ispričala je pjevačica.

Pjevačica je imala prilike da se još jednom susretne sa prorokom, a to je naredni put bila čuvena Baba Vanga, koja joj je tada pored proročanstva za karijeru rekla i da će rađati samo mušku djecu.

(Alo / MONDO)



