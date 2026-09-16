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Živjeli zajedno, ona mu čuvala pare za prvi stan: Mitar Mirić konačno otkrio da li je bio u vezi s poznatom pjevačicom

Živjeli zajedno, ona mu čuvala pare za prvi stan: Mitar Mirić konačno otkrio da li je bio u vezi s poznatom pjevačicom

Autor Dragana Tomašević
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Dugo se u javnosti spekulisalo da su pjevač Mitar Mirić i pjevačica Zorica Marković bili u emotivnoj vezi, pa čak i da su planirali tajno vjenčanje, a folk pjevač je sada konačno odlučio da otkrije pravu istinu o njihovom odnosu.

Mitar Mirić konačno otkrio da li je bio u vezi s poznatom pjevačicom Izvor: Youtube/ OTV Valentino/printscreen

Pjevač Mitar Mirić je sinoć u emisiji Ognjena Amidžića stavio tačku na trač koji je svojevremeno kolao estradom, a to je da je njega i Zorice Marković "bilo nečega".

Pjevač je istakao da između njega i Zorice nije bilo ljubavnih varnica, već da su oduvek bili isključivo bliski prijatelji i kolege.

"Ma ne, ona je moja koleginica, kao sestra... Ja sam je prvi vodio na turneje '82. godine", ispričao je pjevač i dodao da je jedno vrijeme živio kod nje u Zvorniku dok je živela sa jednim čovjekom", naglasivši da su i danas u odličnim odnosima.

 Svoju stranu priče potvrdila je i Zorica Marković, koja se kroz osmijeh prisetila glasina o njihovoj navodnoj udaji i vjenčanju.

"To da su svi mislili da smo se nas dvoje tajno vjenčali je bila čista zezancija", rekla je Zorica, objašnjavajući da joj je Mitar poput četvrtog brata.

Džakovi novca i kupovina prvog stana

Zorica je otkrila i koliko su u to vreme bili izuzetno popularni na zajedničkim turnejama koje su trajale duže od mjesec dana.

Dok je Mitar punio dvorane sa po 15.000 ljudi, Zorica mu je bila specijalni gost, a zarađivali su toliko da novac nisu stizali da potroše, te su nosili džakove para od ulaznica.

Pjevačica je dodala i da je Mirić imao toliko povjerenja u nju da mu je upravo ona sačuvala novac od koga je kupio svoj prvi stan.

Tagovi

Mitar Mirić zorica marković

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