Milica Pavlović, koja već neko vrijeme nije u prijateljskim odnosima sa Jelenom Karleušom, poslala poruku njenim ćerkama

Izvor: MONDO, Petar Aleksić/Kurir

Pjevačice Milice Pavlović i Jelena Karleuša bile su u prijateljskim odnosima, javno podržavale jedna drugu i čak snimile duet, nakon čega je došlo do prekida komunikacije i burnih izjava medijima.

Milica je o prekidu prijateljstva sa Jelenom govorila i na promociji svog dokumentarnog filma, a sada je na jednom prijestoničkom događaju komentarisala i nedavnu proslavu rođendana njenih ćerki - Atine i Nike.

Milica je priznala da im nije čestitala rođendan:

Vidi opis "Vidjela sam slike s proslave": Karleuša zaratila sa Milicom Pavlović, ona spomenula Atinu i Niku (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 20 / 20

"Nisam imala prilike da im čestitam rođendan, evo ovom prilikom. Vidjela sam fotografije i snimke. Sem što su prelijepe i predivne, ja imam najlepše moguće mišljenje o njima. To su prevaspitane djevojčice, kulturne, inteligentne i želim im samo da imaju što veća krila da lete i da im se ostvare sve želje ovoga svijeta", rekla je Milica.

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