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"Vidjela sam slike s proslave": Karleuša zaratila sa Milicom Pavlović, ona spomenula Atinu i Niku (Video)

"Vidjela sam slike s proslave": Karleuša zaratila sa Milicom Pavlović, ona spomenula Atinu i Niku (Video)

Autor Dragana Tomašević
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Milica Pavlović, koja već neko vrijeme nije u prijateljskim odnosima sa Jelenom Karleušom, poslala poruku njenim ćerkama

Karleuša zaratila sa Milicom Pavlović, ona spomenula Atinu i Niku Izvor: MONDO, Petar Aleksić/Kurir

Pjevačice Milice Pavlović i Jelena Karleuša bile su u prijateljskim odnosima, javno podržavale jedna drugu i čak snimile duet, nakon čega je došlo do prekida komunikacije i burnih izjava medijima.

Milica je o prekidu prijateljstva sa Jelenom govorila i na promociji svog dokumentarnog filma, a sada je na jednom prijestoničkom događaju komentarisala i nedavnu proslavu rođendana njenih ćerki - Atine i Nike.

Milica je priznala da im nije čestitala rođendan:

"Nisam imala prilike da im čestitam rođendan, evo ovom prilikom. Vidjela sam fotografije i snimke. Sem što su prelijepe i predivne, ja imam najlepše moguće mišljenje o njima. To su prevaspitane djevojčice, kulturne, inteligentne i želim im samo da imaju što veća krila da lete i da im se ostvare sve želje ovoga svijeta", rekla je Milica.

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Pogledajte

01:11
Milica Pavlović intervju
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

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Tagovi

Jelena Karleuša Milica Pavlović

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