"Vidjela sam slike s proslave": Karleuša zaratila sa Milicom Pavlović, ona spomenula Atinu i Niku (Video)

Milica Pavlović, koja već neko vrijeme nije u prijateljskim odnosima sa Jelenom Karleušom, poslala poruku njenim ćerkama
Izvor: MONDO, Petar Aleksić/Kurir
Pjevačice Milice Pavlović i Jelena Karleuša bile su u prijateljskim odnosima, javno podržavale jedna drugu i čak snimile duet, nakon čega je došlo do prekida komunikacije i burnih izjava medijima.
Milica je o prekidu prijateljstva sa Jelenom govorila i na promociji svog dokumentarnog filma, a sada je na jednom prijestoničkom događaju komentarisala i nedavnu proslavu rođendana njenih ćerki - Atine i Nike.
"Nisam imala prilike da im čestitam rođendan, evo ovom prilikom. Vidjela sam fotografije i snimke. Sem što su prelijepe i predivne, ja imam najlepše moguće mišljenje o njima. To su prevaspitane djevojčice, kulturne, inteligentne i želim im samo da imaju što veća krila da lete i da im se ostvare sve želje ovoga svijeta", rekla je Milica.