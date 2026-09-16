Samo se okrenula i otišla: Nataša Bekvalac prvi put u javnosti od kako se saznalo za novog dečka (Video)

Pjevačica Nataša Bekvalac, nije odgovarala na pitanja kada je stala pred novinare i objektive na jednom prestoničkom događaju

Izvor: Kurir

Pjevačica Nataša Bekvalac od nedavno uživa u novoj ljubavi sa S.R, partnerom koji je bio na njenom poslednjem nastupu u Beogradu, ali i kojeg je riješila da drži podalje od očiju javnosti.

Sada se prvi put pojavila u javnosti nakon što je objavljeno da je u novoj vezi. Nataša je došla na jedan prestonički događaj u crnoj, elegantnoj haljini, strpljivo pozirala novinarima, a potom se okrenula i otišla bez davanja izjave.

Pogledajte:

Pogledajte 00:07 Nataša Bekvalac stigla na prestonički događaj Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Ko je novi dečko Nataše Bekvalac?

Natašin dečko je privatnik iz Beograda i rođen je 1979. Bio je oženjen i iz tog braka ima dijete. Njegov izgled privlači pažnju, s obzirom na to da je oduvijek bio posvećen sportu.

Siniša R. se nekad bavio fudbalom. Jedanaest godina je aktivno igrao, ali prije deceniju i po se povukao s terena. Nosio je dresove klubova Trudbenik i Bulbuderac i takmičio se u nižim ligaškim rangovima.

Pogledjte fotografije dečka Nataše Bekvalac: