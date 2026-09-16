Sin Suzane Jovanović je zaposlen u "Grandu": Većinu vremena provodi u studiju, evo i na kojim pozicijama

Danijel Jovanović uhvaćen je ispred studija na Košutnjaku, bio je u opuštenom izdanju, crnoj majici i pantalonama, a sve vreme je sa nekim pričao na telefon.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda, Youtube/Grand Pruduction

Sin pevačice Suzane Jovanović iz njenog prvog braka, Danijel Jovanović, zaposlen je u "Grand" produkciji.

Kako prenose domaći mediji Danijel radi na pozicijama ton-majstora i režisera, dok većinu vremena provodi upravo tamo.

Pogledajte kako izgleda sin Suzane Jovanović:

Sada je uhvaćen ispred studija na Košutnjaku, bio je u opuštenom izdanju, crnoj majici i pantalonama, a sve vreme je sa nekim pričao na telefon.

Velike promene u "Zvezdama Granda"

Direktor "Grand" produkcije, Goran Šljivić, otkrio je detalje u novoj sezoni "Zvezda Granda" i priznao da se prijavilo više od 4.000 kandidata, dok je šansu da stane na scenu dobilo svega oko 200 takmičara.

Prema rečima Gorana Šljivića, iza kamera je bilo veoma radno i stresno leto jer su se tokom pauze vršili odabiri sa audicija, pripremali kandidati i sklapali dogovori sa žirijem. Nova sezona donosi novitete već od prve emisije.

"Već u prvom krugu imamo drugačija pravila u odnosu na prošlu sezonu. Zatim, razlikovaće se i u broju kandidata, kao i po tome koliko će se puta kandidati pojavljivati tokom sezone. Želimo ove sezone da više pažnje obratimo na te zaista dobre, vrhunske kandidate", poručio je Goran Šljivić, koji je otkrilo da pre početka snimanja redovno održava kratke sastanke sa kandidatima na probama i daje im dobronamerne savete kako bi maksimalno iskoristili šansu koja im je uvođenjem u šou pružena.

"Ako žele da se bave ovim poslom, moraju maksimalno da se posvete i to ne samo pevanju, već i ponašanju na sceni, odnosu prema produkciji, preciznosti i tačnosti dolazaka na probe. Tačno se vidi koji kandidati to poštuju i oni zaista imaju šansu da jednog dana budu ozbiljne zvezde", zaključio je direktor Grand produkcije za Grandonline.

(Blic/MONDO)