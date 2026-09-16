Pljačka Kim Kardašijan se dogodila tokom Nedelje mode u Parizu 2016. godine.

Izvor: ABC / Planet / Profimedia

Kim Kardašijan sud je u utorak dosudio simboličnu odštetu od jednog evra zbog oružane pljačke koju je doživela 2016. godine u hotelu u Parizu, piše Reuters.

Razbojnici su je tada vezali pod pretnjom oružjem i ukrali joj vredan nakit, uključujući verenički prsten od četiri miliona dolara.

Tokom svedočenja rekla da je mislila da će umreti, a upravo je jedan evro tražila osoba osuđenih za pljačku u građanskom postupku za naknadu štete.

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Vidi opis Kim Kardašijan vezali, pa joj ukrali nakit vredan 6 miliona: Sud joj dodelio odštetu od 1 eura Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: REGINA VORONINA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Vendetta / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Aissaoui Nacer / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Prerušili se u policajce

Pljačka se dogodila tokom Nedelje mode u Parizu 2016. godine. Razbojnici su nosili skijaške maske i bili prerušeni u policijske službenike.

Ušli su u njen hotelski apartman, vezali je i odneli nakit vredan milione dolara. Reč je u to vreme bila o najvećoj pljački u Francuskoj u poslednjih 20 godina.

Većina ukradenog nakita nikada nije pronađena. Među njim je i verenički prsten koji joj je poklonio tadašnji suprug, reper Kanje Vest, a koji je vredeo oko četiri miliona dolara.

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U istom postupku je sud odlučivao i o odšteti za hotelskog recepcionera, koji je tražio 500.000 evra. Njegov advokat je rekao da mu je sud na kraju dosudio oko 110.000 evra. Kardašijanini advokati u Parizu nisu odgovorili na zahtev za komentar.

Kardašijan je o pljački ponovo govorila na sudu 2025. godine, kada se obratila Omaru Ajtu Kedašu, organizatoru pljačke koji je tada imao 69 godina.

Rekla mu je da mu oprašta, ali je istakla da oproštaj ne znači da je trauma koju je doživela nestala.

Ajt Kedaš osuđen je na tri godine zatvora, dok je još sedam osoba proglašeno krivim za krivična dela povezana s pljačkom.