Karleuša zanijemila kad je vidjela šta su gosti stavili u poklone, morala odmah da reaguje.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Jelena Karleuša i Duško Tošić su 6. septembra organizovali gala slavlje za rodenđane svojih ćerki Atine i Nike, na kojem je bilo i mnogo njenih kolega.

JK je sada progovorila o slavlju, ali i o poklonima i kovertama koje su ćerke dobile.

Vidi opis Evo koliko para su Atina i Nika dobile na rođendanu: Karleuša zanijemila kad je vidjela cifru, odmah reagovala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 20 / 20

"Moram da te pitam, da li su koverte bile pune, i da li te čeka sada dizanje kredita da bi se odužila svim tim ljudima?" upitao je Ognjen Amidžić Jelenu.

Lično zvala goste da se zahvali

Ona je otkrila i da je nakon što su otvorili poklone, mnoge morala i lično da pozove.

"Moram i to da kažem, zvala sam sve ljude koji su pretjerali sa parama u kovertama. Htjela sam da vratim, ali nisu htjeli da čuju. Ja sad moram da im se duplo odužim. Hvala svima" otkrila je Karleuša u Amidži šou.

Pogledajte još slika zvanica sa rođendana:

Vidi opis Evo koliko para su Atina i Nika dobile na rođendanu: Karleuša zanijemila kad je vidjela cifru, odmah reagovala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 17 17 / 17

Cifra od 100.000 eura

Prema Kurirovim saznanjima, pokloni u kovertama su zaista premašila očekivanja svih, a posebno domaćina, kojima to nije ni bilo bitno.

Radi se o cifri od čak 100.000 eura, pa su tako neke od zvanica davale i po 1.000 eura za svaku od slavljenica, što skoro nije zabilježeno na nekom domaćem veselju.

Podsjetimo, Atina i Nika su gotovo od svih kao poklon donijeli koverte i cvijeće, a Boki 13 nije žalio kad je riječ o darovima za ćerke svoje prijateljice. On je Atini i Niki donio torbe poznatih brendova "alaja" i "miju miju", za koje je iskeširao 6.000 eura.

Naravno, i Jelena i Duško su ćerkama, pored gala proslave, kupili vrijedne poklone. Od roditelja su slavljenice dobile zlatni nakit poznatog juvelirskog brenda koji će im ostati za uspomenu.

Pogledajte još slika sa slavlja:

Vidi opis Evo koliko para su Atina i Nika dobile na rođendanu: Karleuša zanijemila kad je vidjela cifru, odmah reagovala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 12 12 / 12 AD

(Kurir / MONDO)