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Evo koliko para su Atina i Nika dobile na rođendanu: Karleuša zanijemila kad je vidjela cifru, odmah reagovala

Evo koliko para su Atina i Nika dobile na rođendanu: Karleuša zanijemila kad je vidjela cifru, odmah reagovala

Autor Marina Cvetković
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Karleuša zanijemila kad je vidjela šta su gosti stavili u poklone, morala odmah da reaguje.

Evo koliko para su Atina i Nika dobile na rođendanu: Karleuša zanijemila kad je vidjela cifru, odmah Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Jelena Karleuša i Duško Tošić su 6. septembra organizovali gala slavlje za rodenđane svojih ćerki Atine i Nike, na kojem je bilo i mnogo njenih kolega.

JK je sada progovorila o slavlju, ali i o poklonima i kovertama koje su ćerke dobile.

"Moram da te pitam, da li su koverte bile pune, i da li te čeka sada dizanje kredita da bi se odužila svim tim ljudima?" upitao je Ognjen Amidžić Jelenu.

Lično zvala goste da se zahvali

Ona je otkrila i da je nakon što su otvorili poklone, mnoge morala i lično da pozove.

"Moram i to da kažem, zvala sam sve ljude koji su pretjerali sa parama u kovertama. Htjela sam da vratim, ali nisu htjeli da čuju. Ja sad moram da im se duplo odužim. Hvala svima" otkrila je Karleuša u Amidži šou.

Pogledajte još slika zvanica sa rođendana:

Cifra od 100.000 eura  

Prema Kurirovim saznanjima, pokloni u kovertama su zaista premašila očekivanja svih, a posebno domaćina, kojima to nije ni bilo bitno.

Radi se o cifri od čak 100.000 eura, pa su tako neke od zvanica davale i po 1.000 eura za svaku od slavljenica, što skoro nije zabilježeno na nekom domaćem veselju.

Podsjetimo, Atina i Nika su gotovo od svih kao poklon donijeli koverte i cvijeće, a Boki 13 nije žalio kad je riječ o darovima za ćerke svoje prijateljice. On je Atini i Niki donio torbe poznatih brendova "alaja" i "miju miju", za koje je iskeširao 6.000 eura.

Naravno, i Jelena i Duško su ćerkama, pored gala proslave, kupili vrijedne poklone. Od roditelja su slavljenice dobile zlatni nakit poznatog juvelirskog brenda koji će im ostati za uspomenu.

Pogledajte još slika sa slavlja:

(Kurir / MONDO)    

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Tagovi

atina tošić Nika Tošić rođendan Jelena Karleuša

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