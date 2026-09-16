Saša Kovačević se nakon operacije odlučio na suludi korak: Otkriveno u kakvom je zdravstvenom stanju

Prije tri dana pjevač Saša Kovačević operisao je nogu, a sada je otkriveno u kakvom je stanju.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Saša Kovačević prije nekoliko dana operisao je nogu, ali ga oporavak nije spriječio da ispuni zakazani nastup u Majdanpeku.

Samo tri dana nakon operacije stao je pred publiku i održao koncert, iako, kako se vidi na snimcima, zbog povrede nije mogao normalno da stoji i kreće se. Veći dio nastupa proveo je sjedeći na stolici, dok je na nozi imao longetu.

Uprkos zdravstvenom problemu, odlučio je da ne otkaže nastup, a publika ga je tokom večeri podržala aplauzima i ovacijama, piše Grand.

Pjevač se trenutno nalazi u periodu koji mu, osim zbog operacije, donosi i velike privatne promjene. Naime, on i njegova partnerka Zorana uskoro će postati roditelji, a vest o trudnoći u početku su željeli da zadrže za sebe.

"Trudili smo se da neko vrijeme to krijemo dok ne bude sve kako treba. Ne znamo odakle je vijest procurila, ali je sada apsurdno da demantujem nešto što je istina. Jako smo srećni i čekamo dan kada će nam doći mali Kovačević ili Kovačevićka", rekao je nedavno Saša Kovačević.

Pogledajte zajedničke fotografije Saše i trudne Zorane:

(Nova/MONDO)