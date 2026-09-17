Stojinom sinu ispunili životni san u Eliti: Stiglo važno obavještenje od Mitrovića, nije mogao da povjeruje

Milan Popov je izrazio veliku zahvalnost Velikom šefu i naglasio da mu je ovo ostvarenje sna i velika čast.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Milan Popov, učesnik rijalitija "Elita 10" dobio je priliku da se takmiči u muzičkom šou-programu "Pinkove zvezde" i time ostvari svoj višegodišnji san.

Na adresu Bijele kuće stiglo je vanredno pismo Velikog šefa, kojim su svi stanari obaviješteni o ovoj odluci.

"Draga Elito 10, da li ste se zapitali zbog čega ste obaviješteni o početku emitovanja druge sezone Pinkovih zvezda? Zato što Veliki šef prepoznaje talente i ispunjava želje učesnika. Milan Popov će kao veliki pjevački talenat dobiti priliku da se takmiči u Pinkovim zvezdama i ostvari svoj životni san. Prvo snimanje na koje će Milan izaći pred kamere i žiri Pinkovih zvezda je 21. septembra, a do tada je neophodno da Milan izabere pjesmu kojom će se predstaviti. Pozdrav, Veliki šef", glasilo je pismo.

"Ovo je velika čast"

Milan Popov, inače sin pjevačice Stoje Novaković, nije krio sreću i oduševljenje zbog ukazane šanse, te se odmah obratio i uputio riječi zahvalnosti.

"Samo da se zahvalim Velikom šefu, ovo je velika čast i veliki san. Ja neću iznevjeriti Velikog šefa", poručio je Milan Popov.

Obratio se majci

Inače, Milan Popov, sin folk pjevačice Stoje, doživio je emotivni slom u rijalitiju "Elita" dok je razgovarao sa djevojkom Radojkom Radom Jovanović, nakon čega se sa suzama u očima direktno obratio svojoj majci.

"Kakva god ljepotica da uđe, Rada je Rada. Mama, meni nije bilo lako. Kad si ti pjevala, a ja sam bio dijete, trpio sam posledice zbog toga. Ja ću da gledam da te ne obrukam i da budem kao što sam napolju, i kao što me ljudi znaju. Nema dubljeg razloga što sam ovdje nego da se borim za svoju djecu. Imamo svi pravo na to", poručio je Milan kroz suze.



