Prijovićka u stajlingu od 15.000 eura: U luks brendu od glave do pete, samo za jedan detalj dala više od 5.000 €

Aleksandra Prijović se pojavila u izuzetno moćnom izdanju, noseći šik toaletu u jesenjim tonovima.

Izvor: X/screenshot/KaoLisica

Pjevačica Aleksandra Prijović protekle srijede pojavila se na jednom prijestoničkom događaju i svojim stajlingom privukla veliku pažnju na crvenom tepihu.

Muzička zvijezda se pojavila u izuzetno moćnom izdanju, noseći šik toaletu u toplim bordo tonovima sa upečatljivom visokom kragnom.

Za stajling je izdvojila nevjerovatnih 15.300 €

Posebnu pažnju privukao je njen odabir aksesoara - masivne zlatne minđuše brenda Yves Saint Laurent, koje su savršeno istakle njene crte lica i skupljenu frizuru, za koje je izdvojila čak 900 eura.

Iz Yves Saint Laurent kolekcije je ponela i bluzu od 3.400 eura, suknju od 3.500 eura, kao i štikle za koje je izdvojila 2.300 eura. Chanel torba upotpunila je čitav izgled, a za nju je izdvojila dodatnih 5.200 eura!

Pogledajte 01:29 Aleksandra Prijović Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Una / MONDO)