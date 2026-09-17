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Prijovićka u stajlingu od 15.000 eura: U luks brendu od glave do pete, samo za jedan detalj dala više od 5.000 €

Prijovićka u stajlingu od 15.000 eura: U luks brendu od glave do pete, samo za jedan detalj dala više od 5.000 €

Autor Marina Cvetković
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Aleksandra Prijović se pojavila u izuzetno moćnom izdanju, noseći šik toaletu u jesenjim tonovima.

Prijovićka u stajlingu od 15.000 eura: U luks brendu od glave do pete, samo za jedan detalj dala viš Izvor: X/screenshot/KaoLisica

Pjevačica Aleksandra Prijović protekle srijede pojavila se na jednom prijestoničkom događaju i svojim stajlingom privukla veliku pažnju na crvenom tepihu.

Muzička zvijezda se pojavila u izuzetno moćnom izdanju, noseći šik toaletu u toplim bordo tonovima sa upečatljivom visokom kragnom.

Za stajling je izdvojila nevjerovatnih 15.300 €

Posebnu pažnju privukao je njen odabir aksesoara - masivne zlatne minđuše brenda Yves Saint Laurent, koje su savršeno istakle njene crte lica i skupljenu frizuru, za koje je izdvojila čak 900 eura.

Iz Yves Saint Laurent kolekcije je ponela i bluzu od 3.400 eura, suknju od 3.500 eura, kao i štikle za koje je izdvojila 2.300 eura. Chanel torba upotpunila je čitav izgled, a za nju je izdvojila dodatnih 5.200 eura!

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01:29
Aleksandra Prijović
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(Una / MONDO)   

Tagovi

Aleksandra Prijović stajling

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