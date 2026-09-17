"Volim kada sam go": Vladan iz Magla benda se skidao na koncertima, sad raspalio po kritičarima (Video)

Vladan Savić iz Magla benda pred večerašnji koncert otkrio šta misli o kritikama na račun skidanja na koncertu

Izvor: MONDO

Frontmen Magla benda, Vladan Savić, našao se na meti kritika pojedinih obožavalaca kada se na trećem koncertu u Sava centru kinuo u bokserice na bini.

Vladana su skidale plesačice dok je izvodio pesmu "Ne leči se žena", a sada je na promociji novog albuma rekao i šta misli o skidanju, ali i kritikama.

"Nisam inspirisan kolegama, sve što se dešavalo je spontano. Ja prosto volim da sam go ili u bademantilu i to je to".

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