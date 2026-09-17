Mili Bobi Braun usvojila i drugo dijete: Prije godinu dana postala mama, sad opet oduševila objavom

Mili Bobi Braun je postala mama još jednog djeteta sa suprugom Džejkom Bondžovijem
Mili Bobi Braun ponovo je postala je majka.
Glumica koja se proslavila ulogom Eleven u popularnoj seriji "Stranger Things" i njen suprug Džejk Bondžovi (24) usvojili su još jedno dijete, godinu dana nakon što su otkrili da su usvojili djevojčicu.
Mili se tada oglasila na mrežama i otkrila da su ona i njen sprugu "dočekali svoju preslatku djevojčicu putem usvajanja", a magazin People sada piše da je ćerka dobila brata ili sestru.
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Glumica je ranije ovog mjeseca objavila na Instagramu objavila sliku sa odmora u Italiji na kojoj se vidi kako nosi ćerkicu, ali i kako suprug Džejk na sebi ima nosiljku za bebe.
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