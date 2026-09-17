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Mili Bobi Braun usvojila i drugo dijete: Prije godinu dana postala mama, sad opet oduševila objavom

Mili Bobi Braun usvojila i drugo dijete: Prije godinu dana postala mama, sad opet oduševila objavom

Autor Dragana Tomašević
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Mili Bobi Braun je postala mama još jednog djeteta sa suprugom Džejkom Bondžovijem

Mili Bobi Braun usvojila i drugo dijete: Prije godinu dana postala mama, sad opet oduševila objavom Izvor: Instagram/MillieBobbyBrown

Mili Bobi Braun ponovo je postala je majka.

Glumica koja se proslavila ulogom Eleven u popularnoj seriji "Stranger Things" i njen suprug Džejk Bondžovi (24) usvojili su još jedno dijete, godinu dana nakon što su otkrili da su usvojili djevojčicu.

Mili se tada oglasila na mrežama i otkrila da su ona i njen sprugu "dočekali svoju preslatku djevojčicu putem usvajanja", a magazin People sada piše da je ćerka dobila brata ili sestru.

Glumica je ranije ovog mjeseca objavila na Instagramu objavila sliku sa odmora u Italiji na kojoj se vidi kako nosi ćerkicu, ali i kako suprug Džejk na sebi ima nosiljku za bebe.

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Tagovi

Mili Bobi Braun dijete usvajanje

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