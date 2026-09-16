"Gazila me i provocirala": Udario Aleksandru Subotić pesnicom u glavu, posle 8 godina progovorio o skandalu

Bivši rijaliti učesnik Vladimir Tomović, otvoreno je govorio o privatnom životu, greškama koje je pravio, ali i stvarima zbog kojih se danas najviše kaje - među njima su dve ljubavi iz mladosti i skandal koji se odigrao pred kamerama

Izvor: Zadruga / youtube

Vladimir Tomović, kojeg godinama unazad ne gledamo u rijaliti programima, priznao je da ga je temperament u prošlosti skupo koštao.

"Pričam nekad kao neka žena, tetka, sto na sat. Treba malo da ćutim, da budem mističan, a ja... Ma, imam sto mana. Tvrdoglav, budaletina, iskompromitovao sam se kao nenormalan u rijalitiju", rekao je Vladimir.

Posebno se osvrnuo na incident iz rijalitija tokom kojeg je fizički nasrnuo na Aleksandru Subotić 2018. godine, zbog čega, kako kaže, i danas oseća žaljenje.

"Žao mi je što sam došao u situaciju da dignem ruku na žensko, ono u rijalitiju. Malo je specifično sve to tamo, ne jedeš, ne piješ, sve vrijeme pod reflektorima, mnogo tu faktora ima. Glupo je i da se pravdam, jeste me gazila, provocirala, ali opet nisam smio to sebi da dozvolim", priznao je Tomović.

Izvor: Zadruga / youtube

"Moj ulazak u rijaliti ima cijenu"

Iako iza sebe ima burno rijaliti iskustvo, Vladimir ne isključuje mogućnost da ponovo stane pred kamere, pogotovo ako je honorar dobar.

"Ušao bih možda. Ja se nisam vezao za bubice, kamere, ili nešto treće, ja sam tamo bio zbog para i to je jasno. Moj ulazak u rijaliti ima cijenu i to su ozbiljne pare. Rijaliti je zalog za budućnost, to su neke pare na koje ja gledam, u suštini šta mogu da uradim sa tim novcem, da napravim nešto".

Ovako izgleda njegovo imanje i biznis:

"Bio sam loš prema njima"

Kada je riječ o emotivnom životu, Tomović je otkrio da je trenutno slobodan, a razlog za to vidi i u sopstvenim postupcima iz prošlosti.

Vladimir je priznao da je imao dvije velike ljubavi koje je, kako sam kaže, izgubio zbog svog ponašanja.

"Najveće dvije ljubavi sam prokockao u životu. Imao sam dvije prave ljubavi u vrijeme rane mladosti, bio sam jako loš čovjek prema njima i sve mi se vraća, hvala Bogu. Nemam nikoga sada... Opametile su se žene, shvatile su da ne žele da se bakću sa mnom", rekao je Tomović za "Adria TV".