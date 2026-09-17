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Ana Bekuta otišla u penziju, pa napustila Grand: Dobija primanja i iz Austrije, a sav novac ulaže u nekretnine

Ana Bekuta otišla u penziju, pa napustila Grand: Dobija primanja i iz Austrije, a sav novac ulaže u nekretnine

Autor Jovana Milićević
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Pjevačica takođe ulaže u nekretnine, posjeduje penthaus na Vračaru i stan u Zemunu.

Ana Bekuta otišla u penziju, pa napustila Grand: Dobija primanja i iz Austrije, a sav novac ulaže u Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Pjeevačica Ana Bekuta otišla je u penziju prošle godine, u svojoj 64. godini, a jednom prilikom je otkrila koja su njena primanja. Tada je priznala da pored nacionalne penzije, ima i inostranu tako što je u Austriji uplaćivala sebi doprinose kao istaknuti estradni umjetnik.

U emisiji "Zvezde Granda", Marija Šerifović je otkrila da i je njena majka Verica, takođe, na isti način ostvarila mogućnost za primanja sa obje strane.

Pogledajte fotografije Ane Bekute dok je bila u "Zvezdama Granda":

"Imam dvije penzije, jednu austrijsku i jednu našu", otkrila je Ana tada.

"Pa da, isto kao Verica", dodala je Marija.

Ima stan u centru Beograda

Podsjetimo, Ana Bekuta ulaže u nekretnine, a ima stan u srcu Vračara gdje cijene kvadrata idu i do 5 hiljada eura.

"Stan je okrečen u bijelo, dok zeleni tonovi preovladavaju kada je riječ o namještaju", rekla je ranije pjevačica za medije.

"Odmah sam se zaljubila u ovaj stan kada sam ga vidjela, zbog te svjetlosti, zbog te otvorenosti, širine. Dala sam sve od sebe da ovako izgleda. I dan danas grcam za ovaj stan", rekla je Bekuta za "Grand News" 2020. godine.

Pogledajte kako izgleda stan Ane Bekute:

Napustila "Zvezde Granda" 

Ana Bekuta je donijela odluku da napusti "Zvezde Granda", nakon čega je progovorila o razlozima koji stoje iza njenog poteza, s obzirom da je 13 godina bila dio muzičkog takmičenja. Kako je navela, došlo je do prezasićenja.

"Mene nije rastužila ta vijest, ja hoću da se odmorim malo. Još nisam napustila grupu, to ću kad krenu snimanja. Dosta mog vremena slobodnog su mi oduzimala snimanja, hoću da se posvetim karijeri na drugačiji način. Treba da snimam pjesme, organizujem turneju. Nisam donijela teško odluku. Jednog jutra sam ustala i rekla moram da napravim pauzu. Zasitila sam se ako to tako mogu da kažem. Možda je pauza dobra da se uželimo jedni drugih. U Grandu su mi rekli kada sam bila na razgovoru, da dođem da promovišem pjesme, da dođem kada god želim, da sjedim pored Šljive. Bila je ovo značajna odluka za mene da se saberem", govorila je Bekuta.

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Tagovi

ana bekuta penzija

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