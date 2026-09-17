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"Želim im svu sreću": Marija Mikić se javno obratila bivšem mužu i Maji Ognjenović

"Želim im svu sreću": Marija Mikić se javno obratila bivšem mužu i Maji Ognjenović

Autor Dragana Tomašević
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Bivša supruga Jovana Pantića, novog partnera Maje Ognjenović, ponovila da se "nisu razveli zbog treće osobe"

Marija Mikić se javno obratila bivšem mužu i Maji Ognjenović Izvor: MONDO

Pjevačica Marija Mikić pojavila se večeras pred medijima i prokomentarisala novu vezu svog bivšeg muža Jovana Pantića sa Majom Ognjenović.

Marija je kratko poželjela sreću paru, a potom objasnila da se od supruga s kojim je dobila dvoje djece, "nije razvela zbog treće osobe".

"Ne znam šta se dešava, ali mislim da niko na ovom svijetu ne zaslužuje da bude sam i zaista im želim svu sreću, to je sve što imam da kažem", rekla je Marija.

Na pitanje da li joj smeta što Jovana Pantića mnogi poznaju po tome što je njen bivši muž, Marija je rekla:

"To baš ne želim da komentarišem. Želim im svu sreću i to je sve od mene na tu temu. Mi se nismo razveli zbog treće osobe".

 Maja i Jovan mjesecima u vezi

Maja Ognjenović, koja je poslednjih nedelja bila na meti štampe zbog navodne veze sa Milošem Teodosićem, u vezi sa Pantićem je, prema pisanju medija, već nekoliko mjeseci.

Par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mjesecima zajedno.

(Telegraf, MONDO)

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Tagovi

marija mikić Maja Ognjenović jovan pantić

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