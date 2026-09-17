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Imao 126 kg, a sad je drugi čovek: Svi gledaju u Rasela Kroua i trljaju oči, napravio potpunu transformaciju

Imao 126 kg, a sad je drugi čovek: Svi gledaju u Rasela Kroua i trljaju oči, napravio potpunu transformaciju

Autor Marina Cvetković
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Glumac i filmski reditelj Rasel Krou privukao je pažnju javnosti novim izgledom na Filmskom festivalu u Veneciji, gde je promovisao svoj dokumentarni film "What Love Builds".

Svi gledaju u Rasela Kroua i trljaju oči, napravio potpunu transformaciju Izvor: YouTube/GrahamNortonShow

Čuveni "Gladijator" i oskarovac, Rasel Krou, se pre nekoliko dana na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji pojavio u elegantnom crnom odelu, beloj košulji i crnim cipelama. Dugu prosedu kosu nosio je vezanu u rep, dok je njegov izgled upotpunila seda brada.

Krou je u Veneciji bio povodom premijere dokumentarnog filma "What Love Builds", koji je sam režirao. Film traje 99 minuta i govori o njegovom životu, glumi, muzici i nastupima uživo.

"Sve u mom životu kao kreativca počinje muzikom", rekao je Krou govoreći o svom filmu.

Izgubio više od 25 kilograma

Njegov novi izgled posebno je privukao pažnju jer je glumac u poslednje vreme izgubio više od 25 kilograma.

Krou se ranije ugojio zbog uloge Hermana Geringa u istorijskoj drami "Nuremberg". Tokom gostovanja u emisiji"The Joe Rogan Experience" u novembru 2025. godine otkrio je da je nakon završetka snimanja imao 126 kilograma, piše Klix.ba, a tada je rekao da je imao 100,9 kilograma.

Evo kako je tada izgledao:

Postepeno smršao

Glumac je objasnio da nije pokušavao brzo da smrša, već je promene uvodio postepeno. Umesto strogih dijeta i napornih treninga, odlučio je da promeni navike na način koji može dugoročno da održava.

Rekao je da mu je lečenje dugogodišnjih problema sa zglobovima olakšalo povratak fizičkoj aktivnosti. Takođe je smanjio konzumiranje alkohola.

"Trudim se da više ne pijem usput", rekao je Krou, dodajući da čašu vina radije ostavlja za posebne prilike.

(Nova / MONDO)    

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Rasel Krou

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