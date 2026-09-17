Anastasija Ražnatović otvorila je dušu o odrastanju bez oca Arkana i o teškim trenucima tokom hapšenja njene majke, Svetlane Cece Ražnatović.

Izvor: raznatovicanastasija/instagram

Naslednica Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija, svojevremeno je govorila o temama koje nikada nije pominjala u javnosti, poput hapšenja svoje majke i odrastanja bez oca.

Pjevačica je otkrila kako je bilo odrastati u porodici velike estradne zvijezde, kako se nosila sa hapšenjem majke kada je imala svega pet godina, ali i koliko je teško detinjstvo bez oca Željka Ražnatovića Arkana.

Vidi opis "Često sanjam tatu, grlim ga i molim": Bolna ispovijest Anastasije Ražnatović o Arkanu i Cecinom hapšenju Prekinut je mec u 8. Rundi Poslednjoj Jer je protivnik previse krvario, nije moglo da se nastavi Prekinut je mec u 8. Rundi Poslednjoj Jer je protivnik previse krvario, nije moglo da se nastavi Prekinut je mec u 8. Rundi Poslednjoj Jer je protivnik previse krvario, nije moglo da se nastavi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/cecaraznatovic Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ac3isb4ck Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/ ac3isb4ck Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/screenshot/elbani mace Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/Prinskrin Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Kad su mamu odveli imala sam 5 godina"

- Kao što znate, bilo je dosta oscilacija u našim životima. I ja i Veljko smo bili dosta mladi kada se sve to dešavalo. Kada je mama imala one probleme, to sam izuzetno teško podnijela, jer sam jako vezana za mamu. Trenutak kada su mamu odveli... imala sam tada pet godina, bila sam baš mala. Veljko i ja nismo znali šta se dešava, nisu nam pričali. Sjećam se samo scene za moj peti rođendan, bili smo u Žitorađi kod bake i deke, a nama je rekla da je u Americi na poslovnom putu. Zvala sam je i ona je jecala preko telefona. Pitala sam je: "Što plačeš, treba da budeš srećna, rođendan mi je", a ona kaže: "Ne plačem, ne plačem." Ja kažem: "Pa dobro, mama, ako si ti u Americi, što tetka ne može da dođe? Što ste me obije ostavile?" Rekla je: "Pa ne možemo, zajedno smo tamo, imamo posla, ne možemo da se vratimo. Tu su baka i deka." Nismo mi znali sigurno dvije godine nakon toga šta se desilo - počela je Anastasija i opisala kako se osjećala kad je shvatila da je njena mama bila u zatvoru.

- Nisam je osuđivala. Ona je meni stvarno sve na svijetu i samo sam bila tužna što je morala da prođe kroz tako nešto u životu - priznala je ona.

Ražnatovićeva je rekla da joj niko nikada nije ništa loše rekao o njenim roditeljima.

- Ne smiju u lice to da kažu. Obično su to ljudi koji se kriju iza kompjutera i imaju slobodu da pljuju, vređaju, razglabaju o temama o kojima nemaju pojma, hrane se time. Da mi neko to kaže u lice, burno bih reagovala.

Pati za ocem

Anastasija kaže da ih je nakon toga mama, kako bi ih zaštitila, preselila na Kipar, ali da je njoj to teško palo, te se ugojila 20 kilograma.

- U periodu kada je mama imala nanogicu, Veljko i ja smo zbog cijele hajke preseljeni na Kipar. Pala sam u depresiju, nije mi bilo ni do čega, teško sam to podnosila. Samo sam tražila neki spas, tu prazninu da popunim hranom. I prosto, bilo mi je teško da se uklopim, sve je bilo crno, mračno, samo sam jela. Ugojila sam se toliko da me je mama jedva prepoznala kada smo se vratili - kaže ona.

Evo kako je Anastasija nekada izgledala:

Otac joj "dolazi" u snove

Nažalost, i ona i Veljko se ne sjećaju svog pokojnog oca, i to ih i dalje mnogo boli, a Anastasija kaže da joj Arkan dolazi u snove.

- Često ga sanjam i u tim snovima uvijek se pojavi na jedan dan, potom ode, nestane. Nije bilo ništa specijalno što sam mu ja govorila. Jednostavno, nisam se odvajala od njega, stalno sam ga grlila, pričala: "Možeš li da ostaneš još malo?" Ne znam kako je to imati oca, pa da uporedim kako je to odrastati bez njega. Ali teško nam je bilo kada smo bili klinci. Pogotovo Veljku. Nikada nije imao očinsku figuru u tim nekim muškim stvarima, da može da se osloni na oca. Ali bilo je dosta teško i mami. Nikada nije imala leđa, zato su svi kamenjem išli na nju. Lako je ženu koja je samohrana majka napadati - priznala je pjevačica.

Pogledajte Anastasijine objave posvećene ocu:

Nudili joj drogu

- Ja sam često o sebi čula da se drogiram. Nikada nisam i to me ne privlači. Nudili su mi drogu u izlasku, u WC-u, više puta, ali nisam htjela. Ne bih je nikada ni probala, ali navikla sam da svašta viđam - zaključila je ona.

Voljela bi da se Ceca uda

Na pitanje da li bi voljela da njena mama nađe partnera, Anastasija kaže da se nada tome.

- Voljela bih da se mama uda. Sigurno da postoji taj muškarac. Kad bude suđeno, desiće se. Ona je u cvijetu mladosti. Fenomenalno izgleda, emotivna žena, zaslužuje svu ljubav ovog svijeta. Doći će pravi muškarac za nju. Trebalo bi da bude neko ko može da je prati, ko je ostvaren, da nema kompleks od nje. Da bude podjednako uspješan. Što se tiče dosadašnjih izbora, da je valjalo, potrajalo bi.

(Kurir / MONDO)



