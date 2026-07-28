"Izdrži Radmila!" Pjevačica zaintrigirala objavom nakon što je Milan Stanković napisao pjesmu Tei Bilanović

Nakon što je Milan Stanković radio muziku za Teu Bilanović, Rada Manojlović je na mrežama ostavila intrigantnu poruku.

Izvor: MONDO

Pjevačica Tea Bilanović juče je predstavila novu pesmu koja je za kratko vrijeme privukla veliku pažnju publike, a jedan detalj posebno je zainteresovao korisnike društvenih mreža. Naime, muziku za numeru radio je Milan Stanković, a mnogi su primijetili da se na tizeru pojavljuje silueta muškarca koji neodoljivo podsjeća na Milana.

Vijest da je upravo Milan autor muzike za Tein novi singl, izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su u cijelu priču uključili i njegovu bivšu djevojku Radu Manojlović.

Korisnici mreže X počeli su da postavljaju pitanja Radi, zanimajući se kako komentariše novu pjesmu svoje koleginice, ali i činjenicu da je Milan radio na ovom projektu.

Pjevačica nije ostala nijema, već je kratko odgovorila:

"Izdrži, Radmila. Taktika: povuci se " napisala je ona na mreži X.

Pogledajte tizer za pjesmu Tee Bilanović koji je uzburkao javnost:

Njena objava izazvala je brojne komentare i različita tumačenja. Dok su jedni uvjereni da se Rada našalila na sopstveni račun i nije željela da ulazi u bilo kakve rasprave, drugi smatraju da je porukom indirektno prokomentarisala činjenicu da njen bivši partner sarađuje sa koleginicama.

Šta je pjevačica zaista željela da poruči ovom objavom, zna samo ona. Da li je riječ o običnoj šali, poruci bez dubljeg značenja ili ipak reakciji na Milanovu novu saradnju, za sada ostaje nepoznato.

Pogledajte fotke na kojima je Milan poslednji put viđen u javnosti:

(Kurir / MONDO)