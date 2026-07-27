Influenserka optužila muža za pedofiliju, on ubio nju i sebe: Jeziv zločin potresao svijet, oglasila se porodica

Sara Gilson, poznata influenserka, ubijena je od strane bivšeg supruga Džeremaja Dafija.

Izvor: Instagram printscreen

Influenserka Sara Gilson tragično je izgubila život kada je u njen dom u Ovasu provalio njen bivši suprug Džeremaja Šon Dafi i usmrtio je, nakon čega je izvršio samoubistvo.

Ubistvo se dogodilo 23. jula, samo nekoliko dana nakon što je Sara na TikToku objavila video u sklopu popularnog trenda "Netfliksov dokumentarac". Iako je ovaj trend uglavnom služio za šalu, Sara ga je iskoristila kako bi otkrila da joj se brak raspada jer je saznala da joj je suprug pedofil. Njen snimak je ubrzo sakupio više od 13 miliona pregleda.

Pogledajte zajedničke fotografije Sare i Džeremaja:

Prema navodima iz sudskih spisa, Dafi je prethodno uhvaćen kako neprimjereno dodiruje i ljubi petnaestogodišnju djevojčicu kojoj je bio trener.

Izvor: Instagram printscreen

Majka djevojčice je zatražila zabranu prilaska, navevši da je Dafi maloljetnici slao poruke, pozivao je u hotelsku sobu tokom turnira i nudio novac za ćutanje. Sara je takođe više puta tražila mjere zaštite protiv muža, navodeći da je posjedovao oružje i prijetio samoubistvom, ali Dafi nikada nije bio zvanično uhapšen niti optužen.

Nakon objavljivanja spornog snimka, Sara je postavila još dva videa na društvenim mrežama, naglašavajući važnost ženskog prijateljstva. Ubrzo potom, Dafi je nasilno upao u njen dom i usmrtio je. Članovi njene porodice izjavili su da je njen gubitak nezamisliv udarac za sve, a posebno za njeno dvoje djece kojima je bila potpuno posvećena.

Evo kako je Sara izgledala: