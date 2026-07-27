Poginuo jer ga žena terala da se popne na krov: Pjevačicu otac godinama maltretirao, pokušala da mu spasi život

Matea Stanković, poznata pevačica, podelila je svoju tešku životnu priču o izbegličkom životu i porodičnim tragedijama.

Izvor: Instagram printsceen/matea_tea_stankovic

Pjevačica Matea Stanković je mnogima poznata i po učešću u "Eliti 8", a iza sebe ima tešku životnu priču za koju je smogla snage da je javno podijeli.

"Zadirkivali su me da sam izbjeglica"

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Matea je rođena u mješovitom braku, osjetila je tegobu izbjegličkog života, a nakon završenog fakulteta odselila se u Austriju gdje i danas živi.

"Ja sam dijete iz mešovitog braka, mama mi je iz Zagreba, a tata iz Niša. Kao izbjeglica sam se doselila u Požarevac gdje sam završila školu i fakultet i sticajem okolnosti otišla u Austriju. Ruku na srce, često sam se pitala zašto su me djeca zadirkivala govoreći da sam izbjeglica, iako možda kao dijete nisam razumjela šta to tačno znači, nije mi zvučalo lijepo. Sigurna sam da mnogi mogu da me razumiju, ali sve je to život. Čovek samo treba uzdignute glave da korača kroz sve nedaće, a i svako iskustvo čovjeka ojača, tako je i mene", istakla je Matea za Grand svojevremeno.

"Nisam prepoznala oca kad sam ga vidjela poslednji put"

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Mateini roditelji su se razveli, a potom je uslijedila jeziva tragedija. Naime, otac je našao drugu ženu, a vrlo brzo je doživio nesreću i poginuo.

"Kada se moj otac razveo od mame, on je ušao u vezu sa drugom ženom. Ta žena ga je jedan dan tjerala da se popne kod nje na krov i da vrati antenu i on se okliznuo sa krova i pao je na kapiju, pa na beton. On je zapravo poginuo, nije umro prirodnom smrću. Bio je četiri mjeseca u bolnici. Poslednji put kada sam došla da ga vidim, nisam ga ni prepoznala - ispričala je Matea.

"Borila sam se da mu spasim život, iako me je maltretirao"

Matea se prisjetila da se, pored svega, neizmjerno trudila da ocu sačuva život.

"Moj otac je često dolazio pijan kući i matretirao nas je. Ja sam u jednom mometu bila u Beču kada mi je brat javio da je otac pao sa krova, borila sam se da mu spasim život, ali nisam uspjela ikao mi je donio samo bol", priznala je Matea Stanković tokom boravka u Eliti.