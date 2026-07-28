Hari Mata Hari počeo da pjeva na svadbama: Nastupio sa folkerom, ima jedan zahtjev koji svi moraju da poštuju

Hari Mata Hari počeo je da pjeva na svadbama, a njegov nastup sa folkerom Đanijem izazvao je veliku pažnju.

Izvor: Youtube printscreen/Eurovision Song Contest

Hari Varešanović, poznatiji kao Hari Mata Hari, godinama važi za jednog od najcjenjenijih pop pjevača na ovim prostorima. Navikli smo da ga vidimo s publikom na velikim koncertima, u dvoranama, arenama i na gradskim trgovima, dok su privatna slavlja i svadbe za njega dugo bili gotovo nezamisliva opcija. Međutim, čini se da je popularni pjevač odlučio da promijeni dugogodišnju praksu, pa je u poslednje vrijeme počeo da prihvata i nastupe na vjenčanjima.

Jedno od takvih slavlja održano je nedavno, a upravo je ta svadba dospjela u centar pažnje javnosti zbog nesvakidašnjeg incidenta koji se dogodio folk zvijezdi Radiši Trajkoviću Đaniju. Tokom veselja ga je jedan vidno alkoholisan gost ugrizao za stomak, zbog čega je morao da zatraži ljekarsku pomoć, što se danima prepričavalo u estradnim krugovima.

Izvor: Instagram/takitadza/screenshot

Na istom veselju nastupio je i Hari Mata Hari, koji je bio specijalno iznenađenje za mladence. Njegov dolazak je bio velika želja mlade, koja je insistirala da upravo legendarni pop pjevač svojim hitovima uljepša jedan od najvažnijih dana u njenom životu. Hari je, prema riječima izvora, prihvatio poziv, a njegov nastup bio je jedan od vrhunaca večeri.

"Mlada je od početka željela da joj Hari pjeva na svadbi. Njegove pjesme imaju posebno mjesto u njenom životu i nije željela da pravi kompromis. Organizatori su uspjeli da usklade sve detalje i Hari je pristao da nastupi. Gosti su bili oduševljeni, pjevao je svoje najveće hitove, atmosfera je bila fantastična i gotovo svi su pjevali uglas", priča izvor upoznat sa organizacijom slavlja.

Ipak, za razliku od mnogih kolega koji rado dijele atmosferu s privatnih proslava, Hari je ovog puta imao poseban zahtjev. Zamolio je organizatore da tokom njegovog nastupa ne bude snimanja ni objavljivanja video-zapisa na društvenim mrežama. Njegova želja je ispoštovana, pa se na internetu nije pojavio gotovo nijedan snimak njegovog nastupa.

Birao angažmane

Oni koji godinama prate karijeru Hari Mata Harija dobro znaju da je on oduvijek pažljivo birao angažmane i retko nastupao na privatnim proslavama. Upravo zbog toga mnoge je iznenadila informacija da je počeo da prihvata i svadbe, posebno kad se uzme u obzir da je decenijama bio prepoznatljiv po koncertnim nastupima i velikim muzičkim spektaklima.

Vidi opis Hari Mata Hari počeo da pjeva na svadbama: Nastupio sa folkerom, ima jedan zahtjev koji svi moraju da poštuju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 8 8 / 8

Izvor: Kurir/ MONDO