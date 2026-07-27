Objavio video na kojem Kristijan muči psa, sad priprijetio snimkom iz spavaće sobe: "Ni Kristina ne zna za tu kameru"

Filip Car zaprijetio Kristijanu Goluboviću zbog teških optužbi i prijetnji. Sukob između njih postaje sve intenzivniji, a internet gori od skandala.

Izvor: Youtube/Zadruga Official/Kurir TV

Sukob između Filipa Cara i Kristijana Golubovića iz dana u dan postaje sve žešći, a u celu priču umiješana je i Kristina Spalević.

Nakon što je juče podelio sporni uznemirijući snimak za koji Kristina tvrdi da prikazuje kako Kristijan ubija nedužno štene čivave, u javnosti je nastao pravi haos, a međusobne optužbe ne prestaju.

Tokom dana Kristijan se oglasio putem lajva i poručio da će pronaći Cara zbog svega što je poslednjih dana govorio o njemu, ne štedeći teške riječi i prijetnje.

Car je istakao da se ograđuje i od Kristine Spalević, navodeći da je sporni snimak star jadnog kučeta star oko tri godine i da ne želi da zbog smatra i da je ona saučesnik u jezivom mučenju nedužne životinje.

Nekadašnji rijaliti učesnik se nije tu zaustavio.

Filip je potom izneo novu, šokantnu tvrdnju da posjeduje intimni snimak Kristijana Golubovića i Kristine Spalević, koji je, kako navodi, nastao putem nadzorne kamere postavljene u njihovoj kući.

Car je potom uputio otvorenu prijetnju Goluboviću, poručivši da će objaviti sporni snimak ukoliko bivši robijaš nastavi javno da ga proziva i vrijeđa.

"Nadzorna kamera koju si stavio u sobu iznad kreveta, što vjerovatno ni ona ne zna? Šta misliš da pustim snimak? Ti se dičiš tim snimkom da pokažeš da je nepodobna majka".

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