Dea Đurđević postala mama djevojčice: Dali joj posebno ime!

Dea Đurđević i njen suprug Lazar danas su postali roditelji djevojčice, a voditeljka TV Pink kao i beba osjećaju se odlično.

Izvor: Instagram printscreen / deadjurdjevic_official

Kako prenose domaći mediji, voditeljka Pinka Dea Đurđević se ostvarila u ulozi majke, danas je na svijet donijela svoje prvo dijete - djevojčicu!

Ona se odmah oglasila za Pink.rs te otkrila kako se osjeća i koje ime su ona i suprug dali bebi:

"Stigla Iris, sad sam izašla iz sale, super je sve" rekla je Dea za Pink.rs

Značenje imena Iris Ime Iris je grčkog porijekla, a znači "duga" (grč. iris), simbolišući most između neba i zemlje, kreativnost i ljepotu. Potiče iz grčke mitologije, gdje je Iris bila boginja duge i glasnica bogova. Ime se često povezuje i sa cvijetom perunika, simbolizujući nježnost, profinjenost i raznobojnost.

Ona je poslednjih dana obavljala finalne pripreme za dolazak prinove, te nema sumnje da je sve spremno u njihovom domu da se u njega useli naslednica.

Podsjetimo, Dea Đurđević je nedavno svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je stupila u brak.

Ona je otpočela ljubav prije nekog vremena, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt. Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina.

Pogledajte slike:

Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vijest o prinovi ih je neizmjerno usrećila i jedva su čekali da postanu roditelji.