Jakov i Džejla zajedno na ljetovanju, jedan detalj ih razotkrio: Nisu slutili da su uhvaćeni, sada je sve jasno

Džejla Ramović i Jakov Jozinović uhvaćeni su na odmoru, a njihova emotivna veza ponovo je tema na društvenim mrežama.

Izvor: MONDO, Đorđe Milošević

Šuškanja o emotivnoj vezi mladih muzičkih zvijezda, Džejle Ramović i Jakova Jozinovića, ne jenjavaju već nedeljama. Priče su buknule nakon što je pjevač na Instagramu podijelio snimak s broda na kom razmjenjuje nežnosti sa djevojkom koja je preslikana Džejla.

Iako oboje vješto ćute o privatnom životu i redovno nastupaju širom regiona, najnoviji detalji ponovo su zapalili društvene mreže i podgrejali nagađanja.

Pogledajte njihove zajedničke fotografije:

Uhvaćeni na zajedničkom odmoru

Mlada obožavateljka sasvim slučajno je naletjela na poznati dvojac tokom njihovog ljetovanja. Susret je zabilježila kamerom i objavila na TikToku, što je u rekordnom roku izazvalo pravu lavinu reakcija i komentara.

Na snimku se jasno vidi da su Džejla i Jakov na odmor otišli zajedno. U potpuno ležernim izdanjima i sa širokim osmijiesima na licima

Pogledajte fotografije:

"Jedan dan dvije legende", stajalo je u nazivu video snimka, a u opisu je stajalo: "Isti dan, isto vrijeme."