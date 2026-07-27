Džejla Ramović i Jakov Jozinović uhvaćeni su na odmoru, a njihova emotivna veza ponovo je tema na društvenim mrežama.
Šuškanja o emotivnoj vezi mladih muzičkih zvijezda, Džejle Ramović i Jakova Jozinovića, ne jenjavaju već nedeljama. Priče su buknule nakon što je pjevač na Instagramu podijelio snimak s broda na kom razmjenjuje nežnosti sa djevojkom koja je preslikana Džejla.
Iako oboje vješto ćute o privatnom životu i redovno nastupaju širom regiona, najnoviji detalji ponovo su zapalili društvene mreže i podgrejali nagađanja.
Pogledajte njihove zajedničke fotografije:
Jakov i Džejla zajedno na ljetovanju, jedan detalj ih razotkrio: Nisu slutili da su uhvaćeni, sada je sve jasno
Uhvaćeni na zajedničkom odmoru
Mlada obožavateljka sasvim slučajno je naletjela na poznati dvojac tokom njihovog ljetovanja. Susret je zabilježila kamerom i objavila na TikToku, što je u rekordnom roku izazvalo pravu lavinu reakcija i komentara.
Na snimku se jasno vidi da su Džejla i Jakov na odmor otišli zajedno. U potpuno ležernim izdanjima i sa širokim osmijiesima na licima
Pogledajte fotografije:
Jakov i Džejla zajedno na ljetovanju, jedan detalj ih razotkrio: Nisu slutili da su uhvaćeni, sada je sve jasno
"Jedan dan dvije legende", stajalo je u nazivu video snimka, a u opisu je stajalo: "Isti dan, isto vrijeme."