Filip Car okrenuo leđa Kristini nakon novih saznanja: "Veliku odgovornost snosiš i ti, kao i Kristijan!"

Filip Car saznao da se ubistvo psa dogodilo prije tri godine, zbog čega smatra i Kristinom odgovornom jer je do sada ćutala o tome.

Izvor: tiktok prinrtscreen

Slučaj Kristijana Golubovića i Kristine Spalević, koji je poslednjih dana izazvao burne reakcije javnosti zbog smrti njihovog psa, i dalje je jedna od glavnih tema na društvenim mrežama.

Ona tvrdi da je Kristijan ubio njihovog kućnog ljubimca, ali se u javnosti pojavila njena glasovna poruka u kojoj prikriva svog bivšeg partnera, piše Pink.rs

Promijenio mišljenje

Nakon što su isplivali novi detalji o događaju starom tri godine, ponovo oglasio se i Filip Car, koji je priznao da je promijenio mišljenje o Kristini i da sada smatra da odgovornost ne snosi samo Golubović.

Car je podsjetio da je prethodne večeri razgovarao sa Kristinom u lajvu na TikToku, ali je istakao da su ga informacije koje je naknadno saznao potpuno šokirale. U obraćanju na Instagramu prvo se osvrnuo na Kristijana Golubovića.

"Ali hajde da dam završnu riječ, da zatvorim cijelu tu priču. Što se tiče Kristijana Golubovića, mene to ne iznenađuje, to je čovjek koji je meni pretio ubistvom, samo meni pet šest godina i mnogim drugima. Dobro, ja se nisam uplašio, jer nisam neki kriminalac ili nešto slično. Ja se nisam uplašio zašto bi meni tako neka osoba prijetila, niti sam ga zapalio za neke pare, dirao u posao... Ja sam samo bio sa njegovom ženom, prije nego što je on bio sa njom" započeo je Car pa nastavio:

"To je sad njemu neki problem. Ne znam što je vas to iznenadilo kada je Golubović u pitanju. Kad su se takve stvari o njemu godinama pričale, da takve stvari radi životinjama. A isto tako, on je sam pričao da je takve stvari radio i ljudima. Prijetio je meni koji sam duplo mlađi od njega, djevojkama, momcima, starletama, pjevačima, sportistima... on samo ide i prijeti. Nismo kriminalci, nismo mafijaši, njima ne može da prijeti. Postoje neki ljudi koji se ne boje, ne bojim se da se obračunam s njim."

Potom je nastavio u istom tonu.

"Ponavljam i čvrsto stojim iza toga, pera mi ne može skinuti. Mogu jedino njegovi tabletomani da mi zariju nož u bubreg iza leđa ovako dok ležim na ležaljci, da me palicom razvale. A prsa u prsa, ne može mi pera skinuti. Siguran sam da sam superiorniji od njega" rekao je on.

Međutim, najveće iznenađenje uslijedilo je kada je progovorio o Kristini Spalević. Car je objasnio da je tokom razgovora sa njom shvatio da se sporni događaj nije desio nedavno, već prije tri godine, zbog čega je, kako kaže, potpuno promijenio stav.

Prisetimo se videa u kom Kristijan pokazuje ( i oplakuje) mrtvu čivavu Koko iz 2023. godine:

Pogledajte 01:02 Kristijan Golubović mrtvo kuče Izvor: TikTok/dukymon Izvor: TikTok/dukymon

Ostao zatečen

"Što se tiče Kristine Spalević, ostao sam u lajvu zatečen sinoć. U jednom momentu svi koji me znaju vidjeli su da meni nije dobro. Ulovio me je muk jer sam u mom razgovoru sa njom dobio informaciju da je taj slučaj bio prije dvije, tri godine. Ja mislio da je to bilo prije dva, tri mjeseca. Pa to je valjda bio razlog zašto je završila odnos sa njim. Ona meni kaže da. A čekaj ako je da, a to prije dvije godine, ti si ostala s tim likom nakon svega toga, i još ne samo da si ga štitila, nego si veterinare optužila da su oni krivi. I onda si Milici i Željku Mitroviću punila glavu kako su veterinari krivi, znajući da oni tu sortu životinja obožavaju i sami imaju. Znajući da je on glavni krivac i ostala si sa njim odnosu, a poistovećuješ psa sa svojim djetetom" rekao je Car i otkrio šta misli da će se u narednom periodu događati u odnosu Kristine i Kristijana.

"Ne mogu se cijelo jutro načuditi. Tebi želim sreću. Mada mislim da ćete se pomiriti. Mi koji smo se petljali samo ćemo ispasti budale. I pojeo vuk magare. Meni je žao tebe, tvoje porodice, mada je on tvoj izbor. Izvini molim te, veliku odgovornost nosiš i ti, kao i on. Ne umanjujem njenu odgovornost u svemu ovome. On je za mene ubica psa! Za mene jeste krivac. Vidjeli smo da je maltretirao i drugog psića, povredio mu nogu. Razumijem da ima šarplaninca, da udariš po gu*ici... ali tako malog psa... On je za mene monstrum! Kad sam dobio tu informaciju, ja sam ostao u čudu. Ubiti psića maloga..." završio je priču Filip Car.

Pogledajte jezive kadrove Kristijana i čivave Koko koja se koprca u kadi nakon maltretiranja, koje je Kristina objavila:

(Kurir / MONDO)