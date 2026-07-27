Kristijan se pohvalio novom čivavom i nazvao je isto! Golubović ovim potezom šokirao sve, pa se smijao u lajvu

Kristijan Golubović nabavio je identičnog psića poput onog kog je, po navodima njegove supruge Kristine usmrtio fizičkim maltretiranjem.

Izvor: Tiktok/kristijangolubovic_live

U jeku optužbi i snimaka od strane njegove supruge Kristine Spalević o lomljenju po kući i zlostaljanju kućnih ljubimaca, kojima je, kako je navela nanio povrede, od čega je čivava Koko navodno i uginula, Kristijan Golubović održao je lajv na TikToku.

Društvo mu je pravio izvjesni Biza, a Golubović se u jednom trenutku pohvalio i novim ljubimcem - čivavom, identičnom onoj koju je imao!

Pogledajte:

Dok je oduševljeno pokazivao novog ljubimca, pohvalio se i da mu je dao isto ime kao i prethodnoj - Koko.

Pogledajte kako je izgledala prva čivava koja je uginula:

Podsjetimo, Kristina Spalević je objavila uznemirujuće snimke na Instagramu na kojima se vidi kako Kristijan bijesno nosi čivavu (Koko) do kupatila, dok ga ona uz povike i vrištanje moli da je ne povrijedi. Potom se vidi kako on maltretira malog psa koji se koprca u kadi uz riječi: "Gotov je, riješeno".

Snimak koji je uznemirio javnost, podijelio je i Filip Car, a potom se oglasilo i Udruženje za zaštitu životinja, a više o tome pročitajte u tekstu:

Prisjetimo se i snimka na kom Kristijan na TikToku oplakuje mrtvog psa - čivavu Koko iz 2023. godine: