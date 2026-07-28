Muž Sare Reljić 10 dana pred svadbu promijenio veru, otkriveni detalji tajnog vjenčanja

Sara Reljić se tajno udala za Luku Šulca, Nemca, i detalje vjenčanja je otkrila tek mjesecima kasnije.

Izvor: Pritnscreen/Instagram

Pjevačica Sara Reljić nedavno je stala na ludi kamen, a svom izabraniku sudbonosno "da" rekla je u tajnosti. Sada je otkrila detalje tajnog vjenčanja i priznala da je njen suprug promijenio vijeru 10 dana prije njihovog vjenčanja.

Pjevačica je otkrila i zbog čega je od javnosti krila svog izabranika, Njemca, Luku Šulca.

"Prvi put sam ga objavila na storiju posle svadbe. Nekako sam željela taj dio da baš sačuvam za sebe. Nisam htjela da od toga pravim ko zna šta. Pravićemo i veliku svadbu" otkrila je ona.

Sara i Luka bili su veoma emotivni tokom svog najvažnijeg dana, a suze radosnice nisu izostale.

"Zaplakali smo i Luka i ja! Pogotovo u crkvi kada je krenulo vjenčanje, i Luki i meni su odmah krenule suze" kaže Sara i za Hype TV okriva da je njen muž neposredno pred vjenčanje promijenio vjeru:

"On je prije svadbe promijenio vjeru i stvarno ga je sveštenik silom potapao. Ja sam bila samo dio njegove odluke, nije samo zbog mene promijenio vjeru" istakla je ona.

Udala se posle 10 dana od vjeridbe

Misteriozni Njemac Saru je zaprosio na plaži u Crnoj Gori.

"Ja stvarno to nisam očekivala. To je bio opšti haos za mene, ali, eto, desilo se. On je to planirao, jer sam išla u posjetu mom tati i mojoj porodici u Crnoj Gori i onda lijepo je sve to tamo, razumiješ? I onda Luka je odlučio, istraživao gdje bi mogao da me vjeri i eto vjerio me u hotelu u Crnoj Gori. Sa nama se to nekako već sve znalo. Nije ni morao da klekne. To je samo njegova mama rekla: "Jao, šta ako kaže ne?". Rekoh: "Ne, nemoguće da njemu kažem ne". " rekla je pjevačica za "Blic".

Sara je otkrila da se vjenčanje u Srbiji dogodilo samo desetak dana nakon vjeridbe u Crnoj Gori. Mladenci su obavili crveno i građansko vjenčanje, a onda je uslijedila proslava za najbliže.

"Ja sam njemu rekla: "Ljubavi, šta ti misliš da mi to odmah odradimo?". On kaže: "Mislim". Tvoji su tu. Njegovi iz Njemačke su bili ovdje. Sve je tako bilo jednostavno brzo. Ko je tu, ko je mogao da dođe, došao je. Ko nije, doći će na veliku svadbu. I to je to. Dobili smo blagoslov od jednog igumana manastira. Sve smo uspjeli bukvalno u deset dana, ali bilo je stvarno predivno. Iako to nije bila ni muzika ni svadba neka. Ne znam šta, ali je bilo baš predivno. Zvaću kolege kada budem pravila veliku svadbu. Ta velika svadba će biti, ono, cirkus. Biće sve i svašta vjerovatno na njoj."

(Blic, MONDO)