"Ne odgajam samo još jednog običnog dečaka": Soraja objavila fotke sina, o njegovoj kosi svi pričaju

Soraja Vučelić ponovo privlači pažnju, ovaj put zbog svog sina Kanu koji pokazuje bokserske veštine.

Izvor: Instagram/ sorajavucelic

Poznata starleta Soraja Vučelić ponovo se našla u centru medijske pažnje, ovog puta zahvaljujući svom trogodišnjem nasledniku Kanu. Ona je podelila video-snimak koji je u isto vreme raznežio i iznenadio njene pratioce.

Na snimku se vidi mališan koji sa crvenim bokserskim rukavicama na rukama sasvim odlučno i spretno zadaje udarce u boksersku krušku.

"Ne odgajam samo još jednog običnog dečaka", napisala je ona.

Pogledajte njegove fotografije:

Ipak, pored dečakove sportske spretnosti, najviše komentara prikupio je njegov imidž. Mali Kan nosi dugačke plave lokne koje su za ovu priliku bile skupljene u preslatku punđu..

Podsetimo, Soraja je neko vreme živela u Zagrebu. Ona je u hrvatskoj prestonici najčešće boravila i tokom trudnoće.

Pogledajte još njegovih fotografija:

U pitanju je staklena zgrada na jednoj od najatraktivnijih lokacija u strogom centru Zagreba – Cvetni trg, koja se nalazi odmah prekoputa pravoslavne Saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg.

Inače, stanovi u ovoj pametnoj zgradi ubedljivo su među najskupljima u celoj Hrvatskoj. Kao što se može videti na jednom portalu za nekretnine, stan u ovoj zgradi, gotovo identičan onome u kojem ona živi, trenutno se prodaje za neverovatnih 8.000.000 evra, odnosno 18.000 evra po kvadratu, piše Story.hr.

Pogledajte Sorajine fotografije: