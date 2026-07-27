Soraja Vučelić ponovo privlači pažnju, ovaj put zbog svog sina Kanu koji pokazuje bokserske veštine.
Poznata starleta Soraja Vučelić ponovo se našla u centru medijske pažnje, ovog puta zahvaljujući svom trogodišnjem nasledniku Kanu. Ona je podelila video-snimak koji je u isto vreme raznežio i iznenadio njene pratioce.
Na snimku se vidi mališan koji sa crvenim bokserskim rukavicama na rukama sasvim odlučno i spretno zadaje udarce u boksersku krušku.
"Ne odgajam samo još jednog običnog dečaka", napisala je ona.
Pogledajte njegove fotografije:
"Ne odgajam samo još jednog običnog dečaka": Soraja objavila fotke sina, o njegovoj kosi svi pričaju
Ipak, pored dečakove sportske spretnosti, najviše komentara prikupio je njegov imidž. Mali Kan nosi dugačke plave lokne koje su za ovu priliku bile skupljene u preslatku punđu..
Podsetimo, Soraja je neko vreme živela u Zagrebu. Ona je u hrvatskoj prestonici najčešće boravila i tokom trudnoće.
Pogledajte još njegovih fotografija:
"Ne odgajam samo još jednog običnog dečaka": Soraja objavila fotke sina, o njegovoj kosi svi pričaju
U pitanju je staklena zgrada na jednoj od najatraktivnijih lokacija u strogom centru Zagreba – Cvetni trg, koja se nalazi odmah prekoputa pravoslavne Saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg.
Inače, stanovi u ovoj pametnoj zgradi ubedljivo su među najskupljima u celoj Hrvatskoj. Kao što se može videti na jednom portalu za nekretnine, stan u ovoj zgradi, gotovo identičan onome u kojem ona živi, trenutno se prodaje za neverovatnih 8.000.000 evra, odnosno 18.000 evra po kvadratu, piše Story.hr.
Pogledajte Sorajine fotografije:
"Ne odgajam samo još jednog običnog dečaka": Soraja objavila fotke sina, o njegovoj kosi svi pričaju