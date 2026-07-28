logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ćerka Jami proslavila rođendan u luks restoranu: Svi kažu da su preslikane, a evo koliko godina je napunila

Ćerka Jami proslavila rođendan u luks restoranu: Svi kažu da su preslikane, a evo koliko godina je napunila

Autor Ana Živančević
0

Lea Milenković, ćerka pevačice Jami, proslavila je 25. rođendan u Beogradu uz kolač i vatromet.

Ćerka Jami proslavila rođendan u luks restoranu: Svi kažu da su preslikane, a evo koliko godina je n Izvor: Instagram/leamilenkovicbgd/screenshot

Lea Milenković, prelepa ćerka pevačice Jasne Milenković Jami, proslavila je rođendan. Ona je podelila fotografije sa slavlja na svom Instagrama.

Lea je rođendan proslavila u jednom Beogradskom restoranu gde su je iznenadili kolačem, vatrometom i svećicama.

Evo kako je proslavila rođendan:

Mnogi su se iznenadili kada su videli da je Lea napunila 25 godina jer su mislili da je starija.

Govori pet jezika

Podsetimo, Lea se nedavno slikala u Skupštini Srbije što je izazvalo mnoštvo reakcija, a potom se pohvalila jer je upisala master studija.

"Na prvom mestu bih istakla to što govorim pet jezika: arapski, španski, engleski, turski. Četiri jezika pored srpskog. Do sada mogu da se pohvalim da imam sve desetke na fakultetu. Mogu da se pohvalim da sam najbolji student Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Stvarno je težak fakultet, ali ja to volim. Volela bih da se jednog dana bavim diplomatijom", pričala je Lea, a i Jami je istakla da je ponosna na naslednicu.

 "Ona je u potpuno drugim vodama, iako sjajno peva. Ja je nagovaram, možda se i desi da snimi jednu pesmu. Ona se odlučila za politiku i bezbednost i vrlo je aktivna u tom polju, ali je moja najveća podrška, kao što sam i ja njena."

Izvor: Blic/ MONDO

Tagovi

Jasna Milenković Jami ćerka rođendan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ