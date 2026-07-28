Ćerka Jami proslavila rođendan u luks restoranu: Svi kažu da su preslikane, a evo koliko godina je napunila

Lea Milenković, ćerka pevačice Jami, proslavila je 25. rođendan u Beogradu uz kolač i vatromet.

Izvor: Instagram/leamilenkovicbgd/screenshot

Lea Milenković, prelepa ćerka pevačice Jasne Milenković Jami, proslavila je rođendan. Ona je podelila fotografije sa slavlja na svom Instagrama.

Lea je rođendan proslavila u jednom Beogradskom restoranu gde su je iznenadili kolačem, vatrometom i svećicama.

Evo kako je proslavila rođendan:

Mnogi su se iznenadili kada su videli da je Lea napunila 25 godina jer su mislili da je starija.

Govori pet jezika

Podsetimo, Lea se nedavno slikala u Skupštini Srbije što je izazvalo mnoštvo reakcija, a potom se pohvalila jer je upisala master studija.

"Na prvom mestu bih istakla to što govorim pet jezika: arapski, španski, engleski, turski. Četiri jezika pored srpskog. Do sada mogu da se pohvalim da imam sve desetke na fakultetu. Mogu da se pohvalim da sam najbolji student Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Stvarno je težak fakultet, ali ja to volim. Volela bih da se jednog dana bavim diplomatijom", pričala je Lea, a i Jami je istakla da je ponosna na naslednicu.

"Ona je u potpuno drugim vodama, iako sjajno peva. Ja je nagovaram, možda se i desi da snimi jednu pesmu. Ona se odlučila za politiku i bezbednost i vrlo je aktivna u tom polju, ali je moja najveća podrška, kao što sam i ja njena."

Izvor: Blic/ MONDO