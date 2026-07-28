Lea Milenković, ćerka pevačice Jami, proslavila je 25. rođendan u Beogradu uz kolač i vatromet.
Lea Milenković, prelepa ćerka pevačice Jasne Milenković Jami, proslavila je rođendan. Ona je podelila fotografije sa slavlja na svom Instagrama.
Lea je rođendan proslavila u jednom Beogradskom restoranu gde su je iznenadili kolačem, vatrometom i svećicama.
Evo kako je proslavila rođendan:
Ćerka Jami proslavila rođendan u luks restoranu: Svi kažu da su preslikane, a evo koliko godina je napunila
Mnogi su se iznenadili kada su videli da je Lea napunila 25 godina jer su mislili da je starija.
Govori pet jezika
Podsetimo, Lea se nedavno slikala u Skupštini Srbije što je izazvalo mnoštvo reakcija, a potom se pohvalila jer je upisala master studija.
"Na prvom mestu bih istakla to što govorim pet jezika: arapski, španski, engleski, turski. Četiri jezika pored srpskog. Do sada mogu da se pohvalim da imam sve desetke na fakultetu. Mogu da se pohvalim da sam najbolji student Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Stvarno je težak fakultet, ali ja to volim. Volela bih da se jednog dana bavim diplomatijom", pričala je Lea, a i Jami je istakla da je ponosna na naslednicu.
"Ona je u potpuno drugim vodama, iako sjajno peva. Ja je nagovaram, možda se i desi da snimi jednu pesmu. Ona se odlučila za politiku i bezbednost i vrlo je aktivna u tom polju, ali je moja najveća podrška, kao što sam i ja njena."
Ćerka Jami proslavila rođendan u luks restoranu: Svi kažu da su preslikane, a evo koliko godina je napunila
Izvor: Blic/ MONDO