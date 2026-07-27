Kristijan Golubović u policijskoj stanici nakon optužbi Kristine: "Udružila se sa osobom koju je do juče vređala"

Kristijan Golubović se oglasio povodom optužbi Kristine Spalević o nasilju i smrti njenog ljubimca.

Izvor: Instagram printscreen/kristijan.krile_official

Nakon što je Kristina Spalević u javnost iznela teške optužbe na račun Kristijana Golubovića, tvrdeći da je bio nasilan prema njoj, ali i da je povredio kućnog ljubimca, koji je nakon tih povreda i uginuo, bivši rijaliti učesnik oglasio se za Informer i izneo svoju stranu priče.

Poslednjih dana njihove međusobne optužbe izazvale su buru u javnosti, a slučaj je dospeo u centar pažnje nakon objavljivanja snimaka i tvrdnji koje je Kristina iznela na društvenim mrežama.

Pogledajte fotografije Kristijana Golubovića:

Kako saznaju mediji, i Kristijan je odlučio da reaguje i upravo se uputio u policijsku stanicu gde će predočiti dokaze koje on poseduje.

On tvrdi da je od sebe napravila žrtvu jer je njega veoma lako optužiti, ali i da je sporne situacija ona navodno izazivala pa ga zatim snimala.

"Ja sam na javnoj sceni više od trideset godina, a ko je ona? Čak se sada udružila sa osobom koju je do juče najstrašnije vređala. Naučila je šta treba da priča jer deset puta ponovljena laž postane istina", rekao je Kristijan.

Pogledajte kadrove iz snimka:

Podsetimo, glasovna poruka Kristine Spalević, koja navodno dokazuje da je učestvovala u prikrivanju zlostavljanja svog kućnog ljubimca danas je osvanula u javnosti.

"Što je najveća tuga, pre par meseci je skliznuo sa kreveta, bezveze visina, i nagnječi neki nervić. Daju mu analgetik, do uveče je bio kao nov. Preksinoć, u toku noći, da li je on možda nezgodno spavao, kao mi, kad se ukočimo... I mi ga odvedemo kod veterinara, pošto sam videla da opet tako zabacuje glavu, isto. Oni na rentgen, sve super, kao, da mu analgetik opijum, očigledno u prevelikoj količini. Već u kolima, negde na pola puta, on krene da se gubi. Mi ga oživimo, nazovemo veterinara, on kao: 'Ma, on se to opustio od analgetika, biće okej već za par sati', i došli kući. On legao pored bebe, ja dok sam oprala kosu, mali počeo da plače. Uđem u sobu, nađem ga u krevetu skoro mrtvog, upiškio se, jadan. Za par minuta je otišao, ništa nismo stigli da uradimo"; istakla je Kristina u glasovnoj poruci.