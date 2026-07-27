Pjevačica Milica Pavlović održala je nezaboravan koncert u Kuršumliji, gdje je sa fanovima dijelila emocije i energiju.

Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Milica Pavlović sinoć je održala spektakularan koncert na gradskom trgu u Kuršumliji, gdje nije mogla igla da padne. Posebno je zanimljivo što je upravo publika, na otvorenom konkursu među deset izvođača, glasovima odlučila da upravo Milica nastupi u njihovom gradu.

Pjevačica se pojavila u svedenom, ali istovremeno i provokativnom stajlingu. Kratka crna haljina sa golim leđima i širokom naramenicama oduševila je sve djevojke iz publike koje godinama širom regiona kopiraju njene stajlinge, a već pri prvim taktovima pesme “Caka”, a publika je pala u trans i od riječi do riječi pjevala veliki hit zajedno sa njom.

Pogledajte kako je Milica izgledala na promociji albuma "Caka":

Vidi opis Milica Pavlović rasplakala dječaka iz publike i prekinula koncert: Haos u Kuršumliji, ostali bez teksta zbog poteza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 11 / 11

Poseban trenutak večeri dogodio se kada je Milica sišla sa bine među publiku. Ugledavši je ispred sebe, jedan dječak nije mogao da sakrije emocije, pa je zaplakao. Pop zvijezda mu je odmah prišla, zagrlila ga i pokušala da ga umiri, a po povratku na binu na kratko je prekinula koncert kako bi mu se obratila.

"Ti ćeš jednog dana biti nešto veliko i meni ćeš da dijeliš autograme. Jedno si divno malo biće i neka ti Bog da sve što poželiš", poručila je Milica, nakon čega je publika njen govor ispratila gromoglasnim aplauzom, a pjevačicu su pozdravili transparentima sa ispisanim stihovima njenih pjesama, dok su joj na binu bacali ruže i plišane igračke.

Dva sata sjajne energije koju je regionalna pop zvijezda priredila u Kuršumliji zajedno sa svojim bendom, pravi su pokazatelj da publika umije da prepozna kvalitet, iskrenu emociju i posvećenost koju Milica Pavlović već više od decenije nosi sa sobom.

Nakon nastupa, muzička zvijezda ostala je da se fotografiše sa fanovima, a druženje je trajalo preko sat vremena.

Milicu u narednom periodu očekuju nastupi širom Crne Gore, Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja regiona, gdje će nastaviti promociju albuma “Caka”, na kojem se nalazi deset potpuno novih pjesama, dok će publika u Srbiji ponovo moći da je čuje prvog avgusta u Svrljigu.



