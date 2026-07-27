Dane se uključio uživo u emisiju, nastao haos: Prvo javno suočavanje sa Sofijom, otkrio sve o njihovom odnosu

On je tvrdio da su bili intimni, pa izjavio da učesnica rijalitija sve laže, ona ga izvrijeđala najstrašnije!

Izvor: YouTube/Zadruga

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza bili su gosti u emisiji "Narod pita" gdje su bez zadrške govorili o svom odnosu, ali i učešću u rijalitiju. Publika je imala priliku da razgovara sa Sofijom i Terzom, sve dok se u jednom trenutku nije uključio Dane.

Jedna od glavnih tema devete sezone Elite bila je ljubavna romansa Sofije i Daneta (70) iz Makedonije, koju ju je mjesecima finansirao kako je sama i priznala.

"Zašto mi nisi rekao da si obolio"

Kada se u emisiju uključio famozni Dane putem video poziva sa voditeljkom Anom Radulović, nastao je haos!

"Da li Sofija sve laže?" pitala je Ana.

"Da" odgovorio je Dane.

"Rekao ti je k*rvo" dodao je Terza.

"Moraš kod psihijatra da se liječiš. Što mi nisi rekao da si malo obolio?" govorila je Sofija.

"Da li vas je Sofija prevarila za novac, i da je vaš sin na*koman?" pitala je Ana.

"Da" potvrdio je Dane.

Pogledajte Sofijine uspomene sa Danetom:

Učesnici Elite prvi put videli Sofijinog Daneta Izvor: YouTube

Dane potvrdio intimu

"Da li ste se ljubili sa Sofijom? Da li ste bili intimni sa Sofijom?" pitala je Ana.

"O tome neću da pričam. Da" rekao je Dane.

"Da li je Sofija danima spavala u kući? Ovo je bilo dovoljno. Hvala vam puno i veliki pozdrav. Imaćete priliku da vas ugostimo." rekla je Ana.

Pogledajte Danetovo i Sofijino suočavanje:

Dane su uključio u Narod pita i suočio sa Sofijom Janićijević Izvor: Youtube / Zadruga

"Tako sam i mislila da će biti odgovori" rekla je Sofija.

"E moj Dane, bolje da si meni kupio auto. Spasio sam ga" izjavio je Terza.

"Je l' se kaješ zbog svega?" pitala je Ana.

"Naravno. Šta će meni taj starac u životu. Ja sam takva. Meni je bilo interesantno kad je rekao da želi ženu poput mene" rekla je Sofija.

"Ti treba da kažeš da te boli uvo za njega, a ne da ti je zanimljivo. Odakle ti vrijeme da izdvajaš vrijeme da se dopisuješ sa nebitnim ljudima" govorio je Terza.

(Kurir / MONDO)