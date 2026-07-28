Milan Stanković se vraća na scenu, uhvaćen sa pjevačicom: Isplivali detalji tajnog sastanka sa poznatim muzičarima

Milan Stanković se vraća na muzičku scenu nakon višegodišnje pauze. Njegov povratak označavaju nove pjesme i saradnja sa Džalom i Bubom.

Izvor: Instagram/milanstankovic

Posle višegodišnje pauze i života daleko od reflektora Milan Stanković, kako stvari stoje, definitivno je odlučio da se vrati na muzičku scenu. Pjevač koji je godinama intrigirao javnost svojim povlačenjem iz estradnog života, posvećenošću veri i čestim boravcima u manastirima, sada je napravio prve konkretne korake ka velikom povratku.

Pogledaje kako je Milan nekada izgledao:

Da se nešto ozbiljno sprema postalo je jasno kada je objavljena pjesma "Voli me" Tee Bilanović, za koju muziku potpisuje upravo Milan Stanković. Mnogi su to protumačili kao njegov prvi povratnički potez i dokaz da se nije udaljio od muzike, već da je sve vrijeme stvarao daleko od očiju javnosti. Njegov autorski rad izazvao je veliko interesovanje

Pogledajte fotografije Tee Bilanović:

Milan je prije nekoliko dana boravio u Sarajevu, gdje se sastao sa jednim od najtraženijih regionalnih tandema - Džalom Bratom i Bubom Korelijem. Razlog njihovog susreta bile su završne pripreme za nove pjesme koje će označiti njegov veliki povratak na estradu. Milan će nove pjesme objaviti do kraja godine. Očigledno je da je Milan odlučio da ne šara mnogo s muzičkim žanrovima, pa se opet vratio popularnim treperima s kojima je i sarađivao prije nego što je stavio zarez na svoju muzičku karijeru.

Podsjetimo, Milan Stanković godinama je bio jedna od najvećih muških pop zvijezda na domaćoj sceni. Međutim, u jednom trenutku odlučio je da se gotovo potpuno povuče iz javnosti. Umjesto nastupa i televizijskih gostovanja, birao je mirniji život, često posećivao manastire i rijetko se oglašavao, zbog čega su godinama kružile brojne spekulacije o tome da li će se ikad vratiti muzici.

Ipak, poslednjih mjeseci sve je više znakova da je donio konačnu odluku. Najprije je iznenadio publiku autorskim angažmanom pjesme Tee Bilanović, a sada i sastankom s Džalom i Bubom dodatno podgrijao priče da je njegov veliki povratak bliži nego ikad.

Pogledajte još Teinih fotografija:

Ukoliko sve bude teklo po planu, publika bi uskoro mogla da čuje prve nove pjesme Milana Stankovića posle višegodišnje pauze, a nema sumnje da će njegov povratak biti jedan od najpraćenijih događaja na domaćoj muzičkoj sceni.

Potresan period

Ovo nije prvi put da je Stanković napisao pjesmu svojoj koleginici, to je uradio i prije tri godine, kad je uradio pjesmu Jeleni Karleuši "Ludilo", za koju se pričalo da ju je napisao dok je boravio u manastiru.

Pogledajte fotografije Milana:

Milan je muziku za ovu baladu komponovao dok je prolazio kroz težak period u privatnom životu, pa je stoga i cijela pjesma vrlo sjetna.

"Pjesma 'Ludilo' je nastala dok je Milan imao velikih privatnih problema. Ta sjeta se osjeća i u samoj pjesmi. Najveći dio kompozicije je napisao dok je baš bio u depresivnoj fazi koja je imala oscilacije, što se čuje i u samoj muzici. Tada mu je i majka bila bolesna, to mu je bio najstresniji period. Ni sam u tom trenutku nije znao da li tu pjesmu želi za sebe, jer se bio jako razočarao u estradu. Početna ideja mu je bila da ova pjesma bude nastavak jedne od njegovih najemotivnijih balada 'Perje', koju je takođe sam radio. Kad se te dvije pjesme poslušaju jedna posle druge, zaista predstavljaju cjelinu. Početak pjesme je komponovao dok još nije otišao u manastir, a završio ju je kad je već duži period boravio u manastiru Podmaine. Tamo je u ćeliji uveče, nakon molitvenog pravila, imao vremena da dugo razmišlja o melodiji", priča izvor i dodaje da je pjesma završila kod Jelene.

Izvor: Kurir/ MONDO