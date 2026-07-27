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Žene ludjele za Bali-begom, a sad ne liči na sebe: Nove fotke šokirale javnost, mnogi se pitaju šta mu se desilo

Žene ludjele za Bali-begom, a sad ne liči na sebe: Nove fotke šokirale javnost, mnogi se pitaju šta mu se desilo

Autor Ana Živančević
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Turski glumac Burak Ozčivit uživa na odmoru sa suprugom i sinovima, dok fanovi komentarišu njegov fizički izgled.

Žene ludjele za Bali-begom, a sad ne liči na sebe Izvor: Instagram printscreen/burakozcivit

Turski glumac Burak Ozčivit, jedan od najpopularnijih televizijskih glumaca u regionu, ponovo je dospio u centar pažnje javnosti, ali ovoga puta ne zbog nove uloge, već zbog fotografija sa porodičnog odmora.

Pogledajte njegove fotografije sa društvenih mreža:

Glumac je snimljen na plaži zajedno sa suprugom Fahrije Evdžen i njihovim sinovima Karanom i Keremom, dok su uživali u ljetnjem odmoru. Fotografije su se ubrzo proširile društvenim mrežama, gdje su izazvale veliki broj reakcija.

Najviše komentara odnosilo se na Burakov fizički izgled. Mnogi korisnici primetili su da je glumac dobio nekoliko kilograma u odnosu na period kada je glumio u popularnim serijama.

"Da li je moguće da je to on?", "Baš se promijenio", "I on je samo čovjek" i "Normalno za čovjeka u braku i sa djecom", neki su od komentara.

Pogledajte još njegovih fotografija:

Burak Ozčivit i Fahrije Evdžen već godinama važe za jedan od najpoznatijih i najpraćenijih bračnih parova turske javne scene. Njihove porodične fotografije redovno privlače pažnju miliona fanova, a svaki njihov javni izlazak izaziva brojne reakcije.

Bez obzira na brojne komentare, mnogi fanovi smatraju da će se Ozčivit, poznat po disciplinovanom načinu života i treninzima, vrlo brzo vratiti prepoznatljivoj formi prije početka svojih novih glumačkih projekata.

Tagovi

burak ozčivit turski glumac bali beg

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