Duplo slavlje Dragane Mirković, sa Vladom Maglom napravila haos: Pozlilo joj na nastupu, sad sija od sreće

Ponosna tetka Dragana Mirković uživala je na svadbi svojih nećaka, a na društvenim mrežama podijelila fotografije slavlja.

Izvor: Instagram printscreen/dragana_mirkovic

Dragana Mirković imala je poseban razlog za slavlje odmah po povratku sa kraćeg putovanja po Španiji, gdje je uživala u društvu ćerke Manuele. Čim je stigla, pjevačica je došla na svadbu, pošto je njen brat u istom danu oženio obojicu svojih sinova.

Ponosna tetka podijelila je radosne trenutke na društvenim mrežama, pozirajući u elegantnoj crnoj haljini asimetričnog kroja.

Pogledajte kako se Dragana provela na svadbi:

Pored besprekornog izgleda sa blagim loknama, Dragana je pratiocima dočarala i dio slavljeničke atmosfere, otkrvaši da je u jednom trenutku uzela mikrofon i sa Vladom Savićem, frontmenom "Magla benda", otpjevala njihov zajednički duet.

"Kad moj brat ženi sinove. Dupla svadba", napisala je ona.

Pogledajte još njenih fotografija:

Pozlilo joj tokom koncerta

Podsjetimo, prije desetak dana Dragana Mirković je morala da prekine nastup u Hrvatskoj zbog zdravstvenih problema. Na snimcima koji su ubrzo postali viralni vidi se kako se pjevačica naslanja na stolicu, vidno potresena i u suzama.

"Ja nažalost neću moći da nastavim večeras, zato što mi je jako loše i moram kod ljekara. Hvala vam na razumijevanju. Nadam se da se sledeći put vidimo. Hvala vam puno i izvinite", rekla je i napustila binu.



