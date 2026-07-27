Nastup repera Adnan Nikšić Sajfera naglo je prekinut, a snimci su preplavili mreže

Izvor: privatna arhiva

Javnost je pogodila vest da je nastup poznatog repera, Sajfera, naglo prekinut, nakon čega je usledila još veća drama.

Kako se navodi, usred koncerta, kome je prisustvovalo više od 5.000 ljudi, dogodila se tehnička greška kada je zbog problema sa strujom otkazao je mikrofon. Ipak, sve je ubrzo bilo rešeno, a Sajfer se vratio na binu uz gromoglasne ovacije.

Pogledajte kakva je atmosfera na nastupu Sajfera:

Vidi opis Prekinut koncert repera: Hitno reagovalo obezbeđenje, pojavili se snimci incidenta (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 11 / 11

Publika umalo srušila ogradu, obezbeđenje reagovalo

Osim toga, nakon što se muzičar ponovo pojavio na bini, fanovi su u naletu krenuli ka bini, zbog čega je zaštitna ograda umalo popustila. Međutim, brzom reakcijom obezbeđenja situacija je stavljena pod kontrolu.

Pogledajte snimak sa lica mesta:

Pogledajte 00:20 fanovi rusili ogradu Izvor: Privatna arhiva Izvor: Privatna arhiva

Podsetimo, poznati bosanski reper Adnan Nikšić Sajfer (33), poznatiji kao Sajfer, iz prethodnog braka ima sina, a uskoro će dobiti i treće dete.