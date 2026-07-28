Ena Popov se strasno ljubi sa mužem, dok je on čvrsto drži: Voditeljka podijelila vrele kadrove sa plaže (Foto)

Ena Popov i njen suprug Nenad Čanak razmjenjuju strastvene poljupce na plaži.

Izvor: Instagram/Printscreen/enapopov

Poznata voditeljka Ena Popov ne krije koliko je srećna u dugogodišnjem braku sa suprugom Nenadom Čankom, a najnoviji trenuci koje provode zajedno to i dokazuju.

Ona je na svom Instagramu podijelila izuzetno emotivnu fotografiju kraj vode, na kojoj par razmjenjuje strasne poljupce u opuštenom, ljetnjem izdanju.

Pogledajte kako izgledaju njih dvoje:

Nenad ju je nježno zagrlio, a Ena je cijelu objavu zaokružila bezvremenskim hitom Doris Dragović "Malo mi za sreću treba". Emotivni prizor oduševio je njene pratioce, koji su objavu ubrzo zasuli lajkovima i lijepim riječima.

Evo kako Ena izgleda u bikniju:

Ko je Enin muž?

Nenad Čanak, novosadski biznismen takođe je imao zanimljivu ljubavnu prošlost. Prije veze sa Enom, zabavljao se sa poznatom voditeljkom Tatjanom Vojtehovski, koja je od njega starija čak 13 godina, piše Ona Telegraf.

"Nisam živjela u lažnoj nadi da ovo neće dospjeti u javnost. Uvijek mi je čudno kada me neko pita o privatnom životu, jer nemam potrebu da život otkrivam javnosti. To je nešto lično moje, kao i ova veza. To je naše, moje i Nenadovo, tako da nisam spremna da iznosim detalje", izjavila je tada Vojtehovski, kada je njihova romansa dospjela u medije.

Pogledajte njihove zajedničke fotografije: