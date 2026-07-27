"Zlostavljanje tih bića do smrti je neoprostiv greh": Mitrović suspendovao Kristijana, pa mu se javno obratio

Željko Mitrović je suspendovao Kristijana Golubovića zbog stravičnih optužbi o zlostavljanju pasa, a sada mu je poslao javnu poruku.

Izvor: Kurir TV, Printscreen

Nakon što su u javnost isplivali snimci koje su izazvale burne reakcije, Željko Mitrović doneo je odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red.

Mitrović je doneo konačnu odluku, a sada se oglasio i direktnom porukom obratio Goluboviću, kojeg je Kristina optužila za ubistvo psa u kadi.

Pogledajte stravične kadrove:

"Ta mala bića, nas uče koliko je svaki dan života značajan, njihova lojalnost i posvećenost je nešto što ljudi nikada neće naučiti, a čaroliju koju nam daju nikada necemo dovoljno ceniti, poštovati i uzvratiti! Pas je svakako najbolji čovekov prijatelj, ali i više od toga, pas vas neće prevariti,napustiti, izdati ili razočarati! Pas je sposoban da voli čoveka više nego sebe ili druge pse, sposoban i spreman da se žrtvuje za svog gazdu, da žrtvuje sebe i svoj život, a šta smo mi spremni da uradimo za njih!", započeo je Željko.

Evo kako su Kristijan i Kristina zajedno izgledali:

Mitrović je imao direktno pitanje za Kristijana.

"E moj Kristijane! Ni psi nisu svi isti! Ima velikih i jakih, ali ima i malih, krhih i svakako nevinih i nedužnih! Zašto Kristijane,zašto? Razumem kad se sportski lemaš sa sebi ravnima, razumem i konflikte izmedju ljudi jer to je loša priroda homo sapiensa, ali zlostavljati ova mala bića do smrti je svakako neprostiv greh, bar kada sam ja u pitanju! Došao sam na dva dana u St Tropez gde se nalaze moji i naravno moja Francuskinja Lusi, pa se vraćam u Beograd da dovršim sve započeto!"

Na samom kraju, svi su ostali zabezeknuti.

"Ali kad sam već ovde i verujem da dobro razumem ova mala bića i tačno znam šta Lusi hoće da pita! Lusi se Beogradu druži sa dva ogromna pit bula, i jednim rotvajlerom, pa hoće da te pita da li bi hteo da ih upoznaš, Lusi misli da bi imali sa tobom šta da 'popričaju'", dodao je Mitrović.