Željko Mitrović je suspendovao Kristijana Golubovića zbog stravičnih optužbi o zlostavljanju pasa, a sada mu je poslao javnu poruku.
Nakon što su u javnost isplivali snimci koje su izazvale burne reakcije, Željko Mitrović doneo je odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red.
Mitrović je doneo konačnu odluku, a sada se oglasio i direktnom porukom obratio Goluboviću, kojeg je Kristina optužila za ubistvo psa u kadi.
Pogledajte stravične kadrove:
"Zlostavljanje tih bića do smrti je neoprostiv greh": Mitrović suspendovao Kristijana, pa mu se javno obratio
"Ta mala bića, nas uče koliko je svaki dan života značajan, njihova lojalnost i posvećenost je nešto što ljudi nikada neće naučiti, a čaroliju koju nam daju nikada necemo dovoljno ceniti, poštovati i uzvratiti! Pas je svakako najbolji čovekov prijatelj, ali i više od toga, pas vas neće prevariti,napustiti, izdati ili razočarati! Pas je sposoban da voli čoveka više nego sebe ili druge pse, sposoban i spreman da se žrtvuje za svog gazdu, da žrtvuje sebe i svoj život, a šta smo mi spremni da uradimo za njih!", započeo je Željko.
Evo kako su Kristijan i Kristina zajedno izgledali:
"Zlostavljanje tih bića do smrti je neoprostiv greh": Mitrović suspendovao Kristijana, pa mu se javno obratio
Mitrović je imao direktno pitanje za Kristijana.
"E moj Kristijane! Ni psi nisu svi isti! Ima velikih i jakih, ali ima i malih, krhih i svakako nevinih i nedužnih! Zašto Kristijane,zašto? Razumem kad se sportski lemaš sa sebi ravnima, razumem i konflikte izmedju ljudi jer to je loša priroda homo sapiensa, ali zlostavljati ova mala bića do smrti je svakako neprostiv greh, bar kada sam ja u pitanju! Došao sam na dva dana u St Tropez gde se nalaze moji i naravno moja Francuskinja Lusi, pa se vraćam u Beograd da dovršim sve započeto!"
Na samom kraju, svi su ostali zabezeknuti.
"Ali kad sam već ovde i verujem da dobro razumem ova mala bića i tačno znam šta Lusi hoće da pita! Lusi se Beogradu druži sa dva ogromna pit bula, i jednim rotvajlerom, pa hoće da te pita da li bi hteo da ih upoznaš, Lusi misli da bi imali sa tobom šta da 'popričaju'", dodao je Mitrović.
"Zlostavljanje tih bića do smrti je neoprostiv greh": Mitrović suspendovao Kristijana, pa mu se javno obratio