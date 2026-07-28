Ana Nikolić objavila slike s Rastom i zapalila Instagram: Podsjetila se vjenčanja i intimnih trenutaka sa bivšim

Ana se sa nostalgijom prisjetila trenutaka sreće sa bivšim mužem Rastom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ana Nikolić po svemu sudeći ponovo je osjetila nalet emocija i nostalgije za prošlim vremenima, pa je svoje pratioce na društvenim mrežama iznenadila objavom kakvu dugo nisu očekivali.

Na iznenađenje mnogih podijelila je nekoliko zajedničkih fotografija sa bivšim suprugom Stefanom Đurićem Rastom, evocirajući uspomene na period njihove velike ljubavi i braka.

Objava je usledila baš na dan kada su prije mnogo godina Ana i Rasta jedno drugom izgovorili "da" na tajnoj ceremoniji vjenčanja 28. jula.

Prisjetimo se njihove ljubavi.

Posebnu pažnju privukao je izbor muzike kojom je pjevačica propratila fotografije. Ana je uz njihove zajedničke trenutke postavila emotivnu pjesmu Dina Merlina "Sito", čiji stihovi govore o prolaznosti, ljubavi i uspomenama koje ostaju duboko u čovjeku čak i kada se život promijeni.

Na fotografijama koje je objavila mogu se vidjeti nasmijani Ana i Rasta iz perioda kada su uživali u ljubavi, putovanjima i zajedničkom životu. Riječ je o privatnim trenucima koji do sada nisu često bili dostupni javnosti, zbog čega je objava izazvala lavinu komentara među njenim pratiocima.

Ono što je mnoge posebno iznenadilo jeste činjenica da je Ana prethodnih godina često pominjala Rastu u negativnom kontekstu. Njihov odnos nakon razvoda bio je predmet brojnih medijskih spekulacija, a pjevačica je u više navrata javno govorila o problemima kroz koje su prolazili, što je ostavljalo utisak da između bivših supružnika postoji velika distanca. Zato je najnovija objava došla kao potpuno neočekivan obrt, međutim, mnogi se pitaju šta li će na ove uspomene reći Rale, Anin novi izabranik...

Umjesto provokativnih poruka i aluzija na nesuglasice, Ana je ovog puta odlučila da pokaže njihove najljepše zajedničke trenutke i podsjeti se perioda koji je očigledno ostavio dubok trag u njenom životu. Njeni pratioci odmah su počeli da nagađaju da li je riječ samo o emotivnom prisjećanju ili možda o promeni odnosa između bivših supružnika. Istina je da su oni uspjeli da uspostave korektnu komunikaciju prevashodno zbog zajedničke ćerke Tare.