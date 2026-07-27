Treper Dragomir Despić Desingerica završio je noćas u hitnoj, nakon nastupa u Budvi. Naime, on je kolabirao, pa je posle nastupa, kasno sinoć završio u bolnici.

Izvor: Instagram printscreen

Isplivala je i njegova slika sa bolničkog kreveta, na kojem leži, dok prima infuziju.

Kako se može vidjeti, Desingerica se, makar ako je sudeći po fizičkom izgledu, osjećao jako loše.

Pogledajte njegovu fotografiju iz bolnice:

"Vraćamo se na staro", napisao je njegov drug.

Priveden na nastupu u Sutomoru

Dragomir Despić Desingerica ovog ljeta ima veliki broj nastupa u Crnoj Gori zbog čega ljeto i provodi na primorju gdje tokom dana i uveče nastupa. Oko njega se čini da je ovog ljeta najveća judurma, od zahtjeva da mu se zabrane nastupi zbog perfomansa koje izvodi do toga da je bio privođen zbog neposjedovanja dokumenata, a racija je na jednom od njegovih nastupa utanovila da maloljetna lica piju alkohol

Evo kako on izgleda na nastupima:

Vidi opis Desingerica hitno hospitalizovan u Budvi: Pozlilo mu nakon nastupa, evo u kakvom je stanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Despić je bio priveden prije nekoliko dana jer nije imao lična dokumenta.

"Znači, ja nisam imao dokumenta. Kriv. Ako je to prestup. Ja se tog prestupa ne stidim. Sad nosim. Pozdrav za policiju, nema šta, radili su svoj posao. Nisam imao dokumenta. Rekli su po pođite s nama trte- mrte. Platiš kaznu za to. To je takav je zakon. Poštuješ zakon u tuđoj si državi. I kad su me priveli opet me vole ljudi, ne možeš da zabraniš nekog da me voli. Možeš ti da da skrnaviš moj rad i djelo kad ljudi te vole."

"Ja poštujem rad policije, oni poštuju moj rad i podržavaju me. Par sati bio u stanici, nije to ništa specijalno. Nećemo da pravimo film i pišemo knjigu što smo bili malo u stanici."

Pogledajte još njegovih fotografija: