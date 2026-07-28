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Podnijeta krivična prijava protiv Kristijana Golubovića: Hitna reakcija nakon smrti psa, evo šta mu se stavlja na teret

Podnijeta krivična prijava protiv Kristijana Golubovića: Hitna reakcija nakon smrti psa, evo šta mu se stavlja na teret

Autor Dragana Tomašević
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Prijava se zasniva na javno dostupnim snimcima i izjavama, sa zahtevom za hitnu i temeljnu istragu.

Podnijeta krivična prijava protiv Kristijana Golubovića: Hitna reakcija nakon smrti psa, evo šta mu Izvor: Instagram printscreen / kristijan.krile_official

Protiv Kristijana Golubovića podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio monstruozno ubistvo psa.

Udruženje koje se zalaže za zaštitu djece, životinja i ranjivih grupa izdalo je saopštenje tim povodom.

Na društvenoj mreži Fejsbuk oni su izdali zvanično saopštenje tim povodom:

- Udruženje obavještava javnost da je dana 27. jula 2026. godine Osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu podnijelo krivičnu prijavu protiv Kristijana Golubovića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih djela u vezi sa navodima o brutalnom zlostavljanju i usmrćivanju psa, koji su poslednjih dana izazvali veliko uznemirenje javnosti.

Prijava je podneta na osnovu javno dostupnih snimaka, izjava i drugih informacija za koje smatramo da zahtijevaju hitnu i temeljnu provjeru od strane nadležnih organa. U prijavi je predloženo saslušanje svjedoka, pribavljanje relevantnih dokaza, forenzičko vještačenje digitalnih uređaja, kao i preduzimanje svih drugih zakonom predviđenih radnji radi utvrđivanja činjenica.

Kao udruženje koje se zalaže za zaštitu djece, životinja i drugih ranjivih grupa, smatramo da svaki navod o svirepom nasilju nad životinjama mora biti ispitan brzo, nepristrasno i u skladu sa zakonom. Nasilje nad životinjama nije pitanje koje se tiče isključivo zaštite životinja, već predstavlja temu od značaja za cijelo društvo i zahteva odgovornu reakciju nadležnih institucija. Ne prejudiciramo ishod postupka niti nečiju krivicu. Vjerujemo da je upravo zadatak tužilaštva i drugih nadležnih organa da prikupe sve relevantne dokaze i donesu odluke u skladu sa zakonom. Pozivamo sve građane koji raspolažu informacijama ili dokazima koji mogu biti od značaja za ovaj slučaj da ih dostave nadležnim organima - stoji u saopštenju.

(Blic, MONDO)

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Tagovi

kristijan golubović Krivična prijava pas

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