"Pas je skočio iz lavaboa u kadu": Kristijan tvrdi da nije ubio psa, objavio izvještaj veterinara (Foto)

Veterinarski izvještaj nije pomenuo zlostavljanje, već povredu pod posmatranjem i preporučio terapiju.

Izvor: Instagram printscreen / kristijan.krile_official

Kristina Spalević objavila je na svom Instagramu uznemirujuć snimak monstruoznog prebijanja psa od strane Kristijana Golubovića, koji je šokirao domaću javnost.

Kristina je rekla i da je ljubimac podlegao povredama i preminuo, a Golubović uporno demantuje ove navode, čak i snimkom na kojem priča sa veterinarom koji je pregledao psa.

U uznemirujućem snimku koji je Kristina objavila vidi se kako Kristijan udara psa koji se nalazio u kadi i koprcao: "Eto, gotov", rekao je na kraju dok je izlazio iz kupatila.

Pažnja - uznemirujuće slike!

Nakon toga, par je prikrivao šta se desilo, a sada je Kristijan podelio papir i pokazao šta su prijavili veterinaru. U izvještaju se monstruozni potez ne pominje, već se navodi da je pas sam skočio iz lavaboa u kadu.

"Pas je iz lavaboa skočio u kadu, počeo je da se grči, bilo je sve u redu, sada počinje da se čudno ponaša.", navedeno je.

U dokumentu se navodi da je pas bio dezorijentisan pri hodu, da je imao hipertonus prednje desne noge i nakrivljenu glavu udesno.

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Izvor: Instagram printscreen / kristijan.krile_official

Kao dijagnoza navedeno je: "Trauma in obs", odnosno povreda pod posmatranjem, dok je kao terapija propisana upotreba ljekova protiv bolova i upala.

Kupio novog psa i dao mu isto ime

U jeku optužbi i snimaka od strane njegove supruge Kristine Spalević o lomljenju po kući i zlostaljanju kućnih ljubimaca, kojima je, kako je navela nanio povrede, od čega je čivava Koko navodno i uginula, Kristijan Golubović održao je lajv na TikToku.

Društvo mu je pravio izvjesni Biza, a Golubović se u jednom trenutku pohvalio i novim ljubimcem - čivavom, identičnom onoj koju je imao.

Kristijan je u lajvu otkrio da je i ovoj čivavi dao isto ime - Koko.

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(Blic,MONDO)