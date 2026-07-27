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Šok snimak Zdravka Čolića: Polivao ljude, pa šutnuo flašu u publiku, snimak izazvao lavinu reakcija (Video)

Šok snimak Zdravka Čolića: Polivao ljude, pa šutnuo flašu u publiku, snimak izazvao lavinu reakcija (Video)

Autor Jelena Sitarica
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Zdravka Čolića zbog poslednjeg poteza sa nastupa porede sa Desingericom, a negativne reakcije samo se ređaju.

Šok snimak Zdravka Čolića: Polivao ljude, pa šutnuo flašu u publiku, snimak izazvao lavinu reakcija Izvor: printscreen/tiktok/Ssa Treb

Popularni pjevač Zdravko Čolić nastupa punom parom, no njegov potez na nedavnom koncertu u Trebinju izazvao je lavinu reakcija. 

On je nastupio pred oko 15.000 ljudi, a u jednom trenutku otvorio je flašicu vode, polio publiku, a potom istu šutnuo. 

Dok su jedni oduševljeni, drugi su potez osudili, i istakli da je mogao da povrijedi nekog. 

Pogledajte:

@ssatreb#zdravkocolic#Summer#friends#vine#trebinje♬ original sound - Ssa Treb

Mnogo je i onih koje je potez zbunio. 

"Šta mu je", "Poludio pod stare dane", "Šta ovo uradi", "Šta mu se desilo", "kao da je Desingerica"... samo su neki od komentara. 

Inače, ovo nije prvi put da Čola poliva publiku. Prije dvije godine, pjevač je uradio istu stvar, a reakcije publike bile su identične. 

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Tagovi

Zdravko Čolić koncert polivanje šutiranje

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