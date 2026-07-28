Milica Mitrović je uputila jasnu poruku o zaštiti životinja, nakon vijesti koja je uzburkala javnost u Srbiji o mučenju i ubistvu psa.

Izvor: Instagram/milica.mitrovic.pink

Poznato je da je Milica Mitrović veliki ljubitelj životinja te ima nekoliko čivava, kao i njen suprug Željko Mitrović, koji je prije nekoliko dana suspendovao Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević zbog skandaloznih snimaka zlostavljanja psa.

Oni su jako vezani za svoje kućne ljubimce i imaju ih nekoliko, te o njima vode računa kao o ravnopravnim članovima porodice.

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Vidi opis Oglasila se Milica Mitrović nakon što je Željko zabranio Kristijana i Kristinu: Uputila svima moćnu poruku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/milica.mitrovic.pink Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/milica.mitrovic.pink Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/milica.mitrovic.pink Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/milica mitrovic pink Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/milica mitrovic pink Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/milica.mitrovic.pink Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/milica.mitrovic.pink Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/milica.mitrovic.pink Br. slika: 9 9 / 9 AD

Posle pomenutog skandala koji je uzdrmao javnost, te nakon Željkovog oglašavanja, oglasila se i Milica i uputila izuzetno jaku poruku. Na njenom Instagram profilu je osvanula je emotivna objava psa sa kojim uživa na plaži.

"Psić ne mjeri tvoju vrijednost po uspjehu, novcu, izgledu ili greškama. Ne odlazi kada ti je najteže i ne ostaje samo kada mu odgovara. Dovoljno mu je da si tu. Njegova odanost je iskrena, a ljubav jednostavna i čista. Volim vas, Lusi, Mejsi, Koko, Gigi, Džordž i Miksi" napisala je Milica Mitrović u dirljivoj objavi.