Marko Jarić do ušiju zaljubljen u novu djevojku: Ovako ni Adrijanu nije gledao, guta očima vrelu brinetu (Video)

Ljubavni život Marka Jarića ne prestaje da interesuje javnost, naročito sada kada je ponovo zauzet.

Izvor: instagram/isabellacassone

Nakon što se razveo od jedne od najljepših žena svijeta, Adrijane Lime, Marko Jarić je uhvaćen sa svega par djevojaka, a godinama unazad svoj ljubavni život nije eksponirao.

Sve se promijenilo prije nekoliko mjeseci kada je i javno predstavio novu djevojku Izabelu, a po svemu sudeći emocije su i dalje jake kao prvog dana.

Izvor: Instagram/marko_jaric10

Izabela je podijelila njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu sa zajedničkog putovanja, dok Marko isprobava rakiju.

Doduše, Izabela nije otkrila tačnu lokaciju, ali je pretpostavka da su negdje u Srbiji nakon odmora u Italiji.

Pogledajte njene objave:

Izvor: instagram/isabellacassone

Izvor: instagram/isabellacassone

inače, Izabela je prije toga objavila niz fotografija i snimaka iz Venecije, a ne jednom se vidi trenutak kada je Jarić snima. Srpski košarkaš nije skidao osmjeh sa lica, a mnogi su komentarisali da takav sjaj u njegovim očima nisu videli ni kada je bio sa Adrijanom.

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Pogledajte 00:04 Marko Jarić snima novu devojku Izvor: Instagram/isabellacassone Izvor: Instagram/isabellacassone

Podsjetimo, Marko je prvi put pokazao Izabelu prije nekoliko mjeseci, kada su objavili fotografije sa jahte. Inače, par je zajedno godinu dana, ali su to krili od javnosti, a Izabela je ta koja je otkrila informaciju kada je na godišnjicu veze izbacila zajedničke slilke.

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