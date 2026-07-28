Marko Jarić do ušiju zaljubljen u novu djevojku: Ovako ni Adrijanu nije gledao, guta očima vrelu brinetu (Video)

Ljubavni život Marka Jarića ne prestaje da interesuje javnost, naročito sada kada je ponovo zauzet.
Nakon što se razveo od jedne od najljepših žena svijeta, Adrijane Lime, Marko Jarić je uhvaćen sa svega par djevojaka, a godinama unazad svoj ljubavni život nije eksponirao.
Sve se promijenilo prije nekoliko mjeseci kada je i javno predstavio novu djevojku Izabelu, a po svemu sudeći emocije su i dalje jake kao prvog dana.Izvor: Instagram/marko_jaric10
Izabela je podijelila njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu sa zajedničkog putovanja, dok Marko isprobava rakiju.
Doduše, Izabela nije otkrila tačnu lokaciju, ali je pretpostavka da su negdje u Srbiji nakon odmora u Italiji.
Pogledajte njene objave:Izvor: instagram/isabellacassone Izvor: instagram/isabellacassone
inače, Izabela je prije toga objavila niz fotografija i snimaka iz Venecije, a ne jednom se vidi trenutak kada je Jarić snima. Srpski košarkaš nije skidao osmjeh sa lica, a mnogi su komentarisali da takav sjaj u njegovim očima nisu videli ni kada je bio sa Adrijanom.
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Podsjetimo, Marko je prvi put pokazao Izabelu prije nekoliko mjeseci, kada su objavili fotografije sa jahte. Inače, par je zajedno godinu dana, ali su to krili od javnosti, a Izabela je ta koja je otkrila informaciju kada je na godišnjicu veze izbacila zajedničke slilke.
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