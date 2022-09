"ZNALI SU DA KAPISODA IMA PIŠTOLJ" - Detektiv otkrio ŠOK detalje Ksenijinog ubistva! Tvrdi da je ovo bio POVOD zločina

Privatni detektiv otkrio je manje poznate detalje stravične tragedije u kojoj je ubijena nekada veoma popularna pjevačica Ksenija Pajčin.

Ksenija Pajčin tragično je nastradala 16. marta 2010. godine kada ju je u njenom stanu u Nikšićkoj ulici usmrtio dečko Filip Kapisoda koji je potom izvršio samoubistvo, a tek nedavno su objavljeni nalazi obdukcije pokojne pjevačice. Privatni detektiv Bratislav Zdravković progovorio je o stravičnom zločinu iz strasti i otkrio šokantne detalje koji lede krv u žilama.

"Zna se da su te večeri dosta popili, ima izvještaj. Bilo je tu još svačega, ali to nije povod za zločin. Povod je bila ljubomora, koja je bila obostrana. Bili su veoma zaljubljeni jedni u drugo... Zaljubljena žena je zbog voljenog muškarca spremna da uradi sve. Ona je bila djevojka koju su jurili mnogi, jaki, poslovni ljudi. NIje bila laka, nije mogao svako da je ima. Bila je na cijeni", rekao je između ostalog Zdravković u ''Novom jutru'' kod Jovane Jeremić i dodao:

"Kapisoda je imao sklonosti ka malo starijim ženama. Sa jednom od Ksenijinih prijateljica je bila u malo jačem odnosu od prijateljstva. Ksenija je vidjela poruke koje je dobio od jedne osobe. On je tražio pištolj sa Cetinja... Radi se o pištolju zastava M88. On je prvo izvršio krivično djelo ilegalnog posjedovanja oružja. Ksenija je trebalo da ga prijavi. I komšije su znale da posjeduje pištolj. Nijedan građanin ne može da nosi bez posebne dozvole, a on tek ne može kao inostrani. Svi ti koji su znali da on posjeduje oružje su saučesnici u ovoj nesreći. Kapisoda šta god da je htjeo da sakrije, nije bio u pravu".

Zorica Marković je u rijalitiju otkrila šta se desilo nedelju dana prije tragičnog zločina što je, kako je izjavila, sve jako začudilo, a pjevač Aca Lukas je u svojoj knjizi otkrio detalje strasne veze s pokojnom Ksenijom Pajčin.

Pjevačicino tijelo je pronašla njena majka, a Ksenija je sahranjena na Novom groblju gdje se svake godine na dan velike tragedije okupljaju njeni najbliži prijatelji i neutješna porodica.