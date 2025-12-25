logo
Kaja Ostojić pobjegla na planinu u kuću od 80.000 €: 18. sprat zamijenila prirodom, a oko nje sve puca od luksuza

Autor Jelena Sitarica
0

Katarina Kaja Ostojić je život u stanu na 18. spratu zamijenila prirodom

Kaja Ostojić pobjegla na planinu u kuću od 80.000 €: 18. sprat zamijenila prirodom, a oko nje sve pu Izvor: Instagram printscreen/kaya_ostojic

Pjevačica Kaja Ostojić jedna je od mnogih koja je odlučila da grad zamijeni prirodom. Ona je još prije dvije godine otkrila da je kupila plac na Kosmaju, gdje je sada stvorila svoju ličnu oazu mira, daleko od gužve. 

Ona je ranije živjela u lepom stanu na 18. spratu, no sada vrijeme provodi u luksuznoj vikendici.

Podsjetite se kako izgleda njen stan:

Zamijenila grad za prirodu

Kako su ranije pisali domaći mediji, ova nekretnina koštala je 80.000 eura, a pjevačica sada kaže da ima više posla oko domaćinstva nego prije.

"Ja sam se već preselila i zamijenila grad za prirodu. Znate kako je, vikendica i kuća, uvijek neki poslovi i obaveze", rekla je pevačica u razgovoru za Exkluziv.

Podsjetimo, kako je Kaja pričala, na ovoj planini gradi pravi mali raj, pa pred početak radova nam je rekla kako bi sve trebalo da izgleda.

Palme, plaža i veliko dvorište

"Završavam radove na Kosmaju, i posle toga će sigurno biti ona čuvena rečenica: “Ko živ, ko mrtav“. Pravim kuću koja je predviđena za odmor. Biće bazen, lijepa plaža... Veliki je plac. U planu je i izgradnja sportskog terena, ako budem imala novca za to. U isto vrijeme bih imala i razonodu i trening. Moramo svi živjeti sa tim da su cijene svuda ogromne. Nisam ekonomična nikako. Nemam kasicu prasicu ni za sitninu. Ne uspijevam bilo šta da uštedim. Nemilice mi odlazi novac. Ulažem u kuću, pjesme, spotove... Ovim tempom kojim sam sada krenula ne mogu ništa da uštedim. Pritom imam ćerku koja studira u Americi, ne bih nikome poželjela da bude u mojoj koži", pričala je tada.

Podsetite se i kako izgleda njena ćerka:

"Međutim, uvijek vjerujem u energiju koju privlačiš. Ako štediš, nećeš imati nikada. A ako sve radiš na veliko, onda ti i dođe na veliko. Volim da trošim novac na garderobu, cipele pogotovo" otkrila je.

Ovako izgleda dio imanja na Kosmaju:

Izvor: Instagram

(Blic.rs/MONDO)

