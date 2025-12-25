Isplivala šok istina o novoj pjesmi Ane Nikolić: Stigla ponuda i iz Amerike, ali postoji ogroman problem sa autorima

Nova pjesma Ane Nikolić "Nije mi 22", nastala pomoću vještačke inteligencije, trenutno je prva u trendingu na Jutjubu, a iz inostranstva žele autorska prava

Ana Nikolić konačno je izbacila novu, dugo najavljivanu pjesmu "Nije mi 22" i napravila apsolutni haos na muzičkim platformama i društvenim mrežama.

Pjesma je za kratko vrijeme postala ogroman hit i oborila rekorde u regionu, što je pjevačica i podijelila na svom Instagramu.

Interesantno je da je upravo zahvaljujući ovoj numeri, Ana Nikolić dobila ponudu i iz Amerike. Kako se širi mrežama, odande su zainteresovani da otkupe autorska prava za vrtoglavu sumu.

Prema dostupnim informacijama, pregovori su u ranoj fazi i zasad se razmatraju modeli moguće saradnje. Ono što je činjenica jeste da će, ako je ova informacija tačna, najviše zaraditi autori pjesme, koji su i dalje nepoznati široj javnosti.

Inače, pjesma "Nije mi 22" prvi put se pojavila na Tiktoku, gdje je pobrala sve simpatije i postala viralna. Mnogi su se pitali odakle potiče pjesma, ko je autor i koji izvođač pjeva numeru koja je zaludjela region.

Istina je da je u tom trenutku nepoznati autor pomoću vještačke inteligencije (AI) stvorio hit numeru, a ubrzo su krenuli komentari da bi Ana Nikolić najbolje otpjevala tu pjesmu i dočarala emociju koju ona nosi.

U međuvremenu su se pojavile i verzije koje navodno pjeva Jovana Pajić, što je ona kasnije demantovala, a pjesma je mogla da završi i u rukama Nadežde Biljić, koja je bila spremna da je kupi, ali joj se autori nisu javili.

Koristeći vještačku inteligenciju, ljudi su pravili razne verzije pjesme i sve više priželjkivali da čuju glas upravo Ane Nikolić.

Te vesti su došle i do pevačice, koju je pjesma oduševila, pa je riješila da je upiše u svoj muzički opus. Nikolićeva je kupila već postojeći hit, pa su sve druge verzije nestale s društvenih mreža, a spot je snimljen na Maldivima, gdje je prije nekoliko mjeseci boravila sa Raletom.

Pogledajte kadrove iz spota:

