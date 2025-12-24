"On se samo vrati da te dokrajči": Ceca otkrila u kakvim je odnosima sa bivšim partnerima

Ceca Ražnatović u razgovoru sa mlađim koleginicama osvrnula se na bivše momke.

Izvor: Printscreen

U najnovijoj emisiji "Ceca šou", folk zvezda je ugostila mlade pevačice Sanju Vučić i Barbaru Bobak, ali i Sonju Kocić. Ceca Ražnatović voli da sa gostima razgovara o svim temama, a u jednom momentu osvrnule su se i na ljubavni život.

Kocićeva je otkrila da je razvedena i istakla da je važno održavati dobre odnose sa bivšim partnerom, posebno ako imaju dete.

"Naš razlaz u startu nije bio okej, ali kako je vreme prolazilo... Ja sam osoba koja ostavlja stvari iza sebe. Kada imaš dete najbolje je da uvek on mene može da okrene i ja njega, tako da sam više za varijantu da nekako stvari sredimo i da ne budemo u lošim odnosima", rekla je ona i dodala:

"Inače, ima ona: 'Kad ode od tebe ti ga šutni da ode što dalje".

Barbara Bobak je dodala da ni ona nije ostala u dobrim odnosima sa bivšima.

"Ne družim se ni sa jednim, a inače ako se pod lepim javljanjem podrazumeva 'ćao, ćao', onda sam ostala u dobrim odnosima", kroz smeh je rekla Barbara.

Sa druge strane, Sanja ističe da ima bivše partnere sa kojima je i danas u korektnim odnosima i da joj je drago kada ih sretne. Međutim, u njenom ljubavnom životu bilo je i momaka od kojih želi da se drži što dalje.

"Nasledila sam od mame taj neki pogled, samo mi se obrati. Skupim usta i svašta bih mu rekla", nadovezala se Sanja.

Svetlana Ceca Ražnatović je otkrila kako ona gleda na ljubav.

"Ne mora sve da se svede na to kako se završilo, bilo je tu i lepih trenutaka. Ako smo se razišli bez velikih trzavica, ja sam uvek za to da ne moramo da okrećemo glavu jedni od drugih. Ima i onih zbog kojih bih prešla ulicu na drugu stranu i 'pu pu đavole'. Ja imam devizu - svako ko treba da ode od mene, neka ode što pre. Da ne troši ni moje ni njegovo vreme. Neka ide odmah. Kakva sam iskustva imala, sve ste u pravu. Kad daš nekome šansu - on se samo vrati da te dokrajči", rekla je Ceca



