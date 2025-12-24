Ko se sve razveo u 2025: Fudbaler varao ženu sa trudnom novinarkom, a on živeo sa pevačicom i ljubavnicom u isto vreme

Iako su delovali idilično, ovi brakovi javnih ličnosti doživeli su krah u 2025. godini.

Iza reflektora, crvenih tepiha i uspešnih karijera kriju se i životni izazovi. Tokom 2025. godine, nekoliko javnih ličnosti iz Srbije donelo je odluku da okonča brak, podsećajući da su i oni, pre svega, obični ljudi. Dok su neki parovi, poput Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, punili naslove svetskih medija, jedna pevačica je odlučila da stavi tačku nakon četiri decenije braka, dok su drugi delili imovinu vrednu i do 100 miliona evra.

Dragana Mirković i Toni Bijelić

Razvod koji je obeležio 2024. godinu svakako je bio onaj između folk pevačice Dragane Mirković i biznismena Tonija Bijelića. Iako su se razišli prošle godine, brak je formalno okončan tek u aprilu 2025. godine. Par je bio u braku 25 godina, dobili su dvoje dece i živeli u luksuznom dvorcu u Beču, ali ljubav ipak nije opstala. Mediji su spekulisali o navodnoj preljubi sa Anom Nikolić, iako nijedna strana to zvanično nije potvrdila.

"To nije tačno, a ja sam bila neki glavni navodni krivac. Apsolutno Toni nema nikakvu partnerku niti su se zato razveli. Prosto ljudi su se razišli. To nema veze sa mnom, a ponajmanje sa trećom osobom. Draganu volim, kao i Tonija i ne mogu da zauzimam stranu. Žao mi je što je ikad pomislila nešto tako", rekla je Ana ističući da je Dragana na kraju shvatila da u tim navodima nema istine.

Ono što je javnost najviše intrigiralo jeste kako će par podeliti imovinu koja se procenjuje na oko 100 miliona dolara, uključujući luksuzni dvorac u Beču, televiziju i fabriku automobila, finalizirana je tako što je Dragana zadržala ključne delove svog poslovnog carstva, dok se Toni uselio u novu kuću blizu dvorca, a preostala imovina je podeljena u skladu sa sudskim odlukama.

Dragana je ostala uzdržana kada je reč o razvodu, navela je samo da je fokusirana na svoju decu.

"Mislim da su ljudi primetili da sam potpuno van cele priče i da jednostavno vodim računa o svojoj deci. Ostajem verna svojoj porodici, vodim računa o tome, volim lepe stvari", rekla je Dragana.

"Uživam sa publikom, inače sam osoba koja je prepuna ljubavi i ništa to neće poremetiti niti može da me promeni. Mogu ljudi da mi urade nešto loše, ja ću uvek voleti ljude, ne mogu nikada postati ogorčena žena. Samo mogu sve više da volim", rekla je ona.

Igor Kojić i Sofija Dacić

Sin poznatog pevača Dragana Kojića Kebe, Igor stao je na "ludi kamen" na samom početku 2025. sa 15 godina mlađom pevačicom Sofijom Dacić. Iako je delovalo da je Igor konačno pronašao sreću nakon turbulentnog braka i razvoda od Severina, ni ova ljubavna priča nije dugo potrajala

Samo pet meseci od kada su rekli sudbonosno "da", Igor i Sofija su odlučili da podnesu papire za razvod braka. Prema navodima izvora bliskih paru, inicijativu za razlaz pokrenula je Sofija. Prve nesuglasice su se desile već u maju:

"Sofija je rekla Igoru da više ne želi da žive zajedno pre dvadesetak dana. On to nije mogao nikako da prihvati i u početku ju je ubeđivao da treba da razmisli o svemu, da se oni vole i da će prevazići krizu. Ali kada je video da se ona uveliko na društvenim mrežama ponaša kao slobodna devojka, odlučio je da i on stavi tačku na ovu farsu. Poslednji put su se videli pre dve nedelje, kada su razgovarali o razvodu i zasad su u korektnim odnosima. Dogovor je da se rastanu sporazumno, ostalo je još da se to formalno obavi", je izvor za Kurir.

Njih dvoje su se zvanično rastali u avgustu 2025. godine.

"Igor i Sofija su pre nekoliko dana potpisali sporazumni razvod u jednoj advokatskoj kancelariji na Novom Beogradu i rešili da se svako okrene svojim planovima i životu. Keba je presrećan, kao i cela porodica, jer od samog početka nisu smatrali da je ona pravi izbor za njega", otkriva izvor blizak porodici Kojić za Informer.

Nakon ove kratke epizode, Igor Kojić se pojavio sa svojom novom lepšom polovinom na koncertu svog oca Kebe. Igor nije skidao osmeh sa lica. Sofija je takođe nastavila dalje, prijavila se u takmičenje "Zvezde Granda", gde je jedan od članova žirija nje bivši svekar. Ona je ostavila jak utisak u ovom takmičenju, a neminovno je da sija nakon raskida.

Jelena Vučković i Aleksandar Sofronić

Jedan od najskandaloznijih razvoda ove godine svakako je bio između ćerke Goce Božinovske, Jelene, i njenog izabranika. Vučkovićeva je sve šokiral priznanjem da stavlja tačku na brak dug 13 godina jer joj je suprug vodio dvostruki život. Jelena je zbog ljubavi zapostavila muziku i godinama živela u Valjevu, da bi na kraju saznala za strašnu izdaju od strane supruga.

"Tako je, razvodim se posle 13 godina braka. On je vodio dvostruki život, živeo sa drugom ženom tri godine, saznala sam sve. Sve sam njemu posvetila. Pokušavala sam da sačuvam ono što se dalo sačuvati, ali nije uspelo. Htela sam njega, htela sam da budem samo sa njim, ali eto. Zbog njega nisam ni radila, sve sam posvetila njemu, a on sa drugim ženama bio", rekla je Jelena za "Blic" grcajući u suzama.

Ona je otkrila da je preko anonimne poruke saznala da je Aleksandar godinama vara i da je bio u paralelnoj vezi. Ona je tada odlučila da napusti Valjevo i da se vrati u Beograd, gde je ponovo pronašla ljubav.

"Stigla mi je anonimna poruka i tako sam saznala da me vara. Trenutno se nalazim kod oca u Kuršumliji. Vraćala sam se kući u Valjevo, pa ponovo dolazila kod oca jer osetim da se nešto dešava. Aleksandar je dolazio po mene i vraćao me je u porodični dom i ni tada mi ništa nije govorio. Mogao je kao moj prijatelj i supružnik da mi otvoreno kaže, da i ja imam pravo na svoj život", istakla je Vučkovićeva.

Gordana Stojićević i Radomir Janković

Da godine nisu garancija kvalitetnog braka pokazali su pevačica Gordana Stojićević i njen suprug Radomir koji su odlučili da se razvedu nakon 39 godina braka.

Njih dvoje su već duže vreme imali nesuglasice i probleme u bračnoj zajednici dugoj skoro četiri decenije, pa su doneli sporazumnu odluku da je za njih najbolje da svako krene svojim putem.

Goca Stojićević

"Iako su Goca i Radomir važili za jedan od najskladnijih parova na našoj estradi decenijama, neki porodični problemi su bili jači od njihove ljubavi. U poslednje vreme međusobne nesuglasice su došle do vrhunca i njih dvoje su rešili da stave tačku na svoj brak i zajednički život. Radomir je napustio stan gde su živeli, a Goci je, pored ove nekretnine, ostao i restoran u jednom beogradskom naselju, gde je publika koja voli njene pesme mogla da je čuje uživo", ispričao je izvor za medije.

Domaći mediji godinama su spekulisali da je Gocin suprug, za koga se udala 1986. godine, imao uticaj na njeno povlačenje sa scene, što je pevačica uvek demantovala. Ubrzo nakon venčanja dobili su ćerke Mašu i Lanu i često isticali da im je porodica na prvom mestu. Iako su prolazili kroz izazove, Goca je više puta naglasila da joj je suprug bio velika podrška.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger

Srpska najuspešnija teniserka Ana Ivanović i prosavljeni fudbaler Bastijan Švajnštajger delovali su kao par iz snova. Njihova ljubavna priča je počela 2014. godine na US Openu. Imali su bajkovito romantično venčanje u Veneciji 2016. godine, a za 9 godina braka su dobili troje dece: Luku, Leona i Tea.

Međutim, javnost je potom zatekla šokantna informacija o kojoj su brujali svetski mediji, Ana i Bastijan doneli su odluku da se razvedu.

Ana se sa decom vratila u Beograd, a Bastijan veći deo svog slobodnog vremena provodi u Minhenu. Neki izvori spominju da je dodatni razlog za razvod bio i to što je Ana "osećala da je Bastijan ne razume koliko je teško uskladiti sve obaveze oko dece i kuće što je dodatno opteretilo njihov odnos".

Čim su se pojavile tvrdnje o rastanku jednog od omiljenih parova u svetu sporta, na društvenim mrežama i u medijima je Bastijan Švajnštajger počeo da se povezuje s novinarkom Ester Sedlaček, koja je u tom trenutku bila u drugom stanju.

Ana je odlučila da se ne oglaša ovim povodom, iako su se pojavile spekulacije da čak Opra Vinfri želi da ugosti par, kako bi dobila svetsku eksklizivu.

U decembru Ana je, navodno, podnela papire za razvod u želji da se ovaj proces što više ubrza, kako bi nastavili dalje sa svojim životima.

"Tačno je da je Ana podnela zahtev za razvod braka pre nekoliko dana Opštinskom sudu u Minhenu, i to odeljenju za porodične sporove. I ona i Bastijan su svojim advokatima poručili da ne žele da se vide na suđenju na kome će i zvanično biti razvedeni. Takođe su oboje zamolili svoje advokate da se potrude da se sve završi u što bržem roku. Bastijan nije pravio pitanje oko imovine, a u Palma de Majorki, gde Ana i živi s njihovim sinovima, podnela je tužbu za izdržavanje dece. Ivanovićevoj je ovaj period bio jako mučan i želi da sve ovo bude iza nje i da nastavi dalje. Ona u poslednje vreme često putuje po svetu, a dosta vremena provodi i u svom rodnom Beogradu, gde izlazi s prijateljima. Svi oni su joj bili velika podrška u prethodnom teškom periodu. Za razliku od nje, Bastijan se uopšte nije previše uzrujao povodom svega, on uživa sa svojom novom partnerkom, a Anu izbegava da sretne po svaku cenu", zaključio je izvor za Bild.

Marija Mikić i Jovan Pantić

Pevačica Marija Mikić i Jovan Pantić delovali su kao jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni. Redovno su na svom Instagram profilu delili trenutke porodične idile sa svoje dvoje dece. Podsetimo, par je venčanje više puta odlagao zbog pandemije korona virusa i pevačicine rizične trudnoće, ali su se 2023. godine ipak venčali. Ceremonija je bila raskošna i okupila je brojne kolege i prijatelje.

Posle dve godine braka, par je u julu potvrdio da je njihovoj ljubavnoj priči došao kraj. Marija je otputovala u Crnu Goru i izdala saopštenje, u kome je detaljno objasila šta se dogodilo.

"Dragi moji novinari, slobodno mogu da kažem saradnici, i naravno prijatelji. U ovim teškim vremenima koja su nas zadesila, osim svega što se dešava oko nas, postoji i ono što se dešava u našim srcima. Mislim da vam već dugo dugujem odgovore na neka pitanja i ne osećam se lepo povodom toga. Razlog zašto se nisam oglašavala jer ste svi tražili i zahtevali od mene odgovore koje ni ja sama sebi nisam umela da dam. Prolazila sam kroz jako težak period u životu na svim poljima, osim operacije i mog zdravlja u koje ste bili upućeni, najviše pitanja je bilo u vezi mog supruga i mene. Tek kada sama sa sobom mogu da izgovorim to naglas odlučila sam da kažem i vama. Jovan i ja smo odlučili da više ne budemo zajedno. Životni putevi i prioriteti su nas odveli na suprotne strane i uprkos naporima da prebrodimo težak period, nismo uspeli. Iz naše ljubavi koja je bila najveća koju sam ja ikada osetila, dobili smo dva anđela. Hvala ti, Gospode, na njima i na ljubavi koju si mi dozvolio da doživim. Teško je kada si sa nekim o svemu maštao i toga više nema. Molim vas da razumete", napisala je Marija i dodala:

"Iako ljubav između partnera nije više na prvom mestu, ostaje poštovanje između nas, sećanje na sve lepo što smo stvorili i najveća snaga da budemo najbolji roditelji našoj deci, kao jedini ispit u životu koji moramo da položimo sa 10,00. Hvala vam na razumevanju u ovom teškom periodu mog života, na svim poljima, trudiću se da budem što bolja i jača. Imala sam potrebu da podelim ovo sa vama jer ste bili uz mene od mojih samih početaka i mislim da obrazloženje situacije najmanje što vam dugujem. Ni Jovan ni ja se više nećemo oglašavati na ovu temu, a vama želim da se čuvate i da zapamtite da je zdravlje najbitnije", završila je pevačica.

Jovan se nakon razvoda vratio kod roditelja u Zemun, dok je kuća na Bežanijskoj kosi pripala Mariji i njihovoj deci ćerki Đurđi i sinu Miliji. Odluka o tome doneta je sporazumno, a bivši supružnici su se, prema rečima izvora bliskih paru, trudili da ceo proces protekne što mirnije, prvenstveno zbog dobrobiti dece.

Bora Santana i Milica Kemez

Rijaliti "Elita" iznedrio je brojne ljubavne parove, a jedan od onih koji je ulivao najviše nade bili su Milica Kemez i Bora Santana. Iako su se upoznali i zavoleli pred kamerama, svoju vezu nastavili su i van rijalitija, gde su delovali skladno i stabilno. Uspeli su da opstanu čak devet godina, a svoju ljubav krunisali su brakom u maju 2024. godine, raskošnom svadbom o kojoj se dugo govorilo. Venčanje je održano u crkvi Svetog Stefana Dečanskog u Beogradu.

Milica je tog dana blistala u elegantnoj venčanici sa dugim velom, dok je Bora privukao pažnju upečatljivim stajlingom. Mladoženja je po svoju izabranicu došao luksuznim automobilom vrednim oko 400.000 evra, posebno dekorisanim za ovu priliku.

Nije prošlo ni godinu dana nakon svadbe, a par je odlučio da se raziđe. Kao i sam odnos, ni razvod nije prošao bez skandala i prozivki. Bora je u međuvremenu ponovo ušao u rijaliti, gde je redovno govorio o Milici. Ipak, zvanično su potpisali papire u oktobru. Santana je tom prilikom poneo šampanjac ispred suda i nazdravio početku svom novom životu. Euforija ipak nie dugo potrajala, pa je Bora u "Eliti" govorio o svojoj bivšoj supruzi kroz suze.

"Razveo sam se, sudija me je pitala da li će biti slavlja i rekao sam da će da bude. Svi čekamo da to lepo proslavimo. Nije bauk, pao je kamen sa srca i njoj i meni. Idemo novi život, staro ostavljamo iza sebe. Poželeću bivšoj suprugi sve najbolje, da nađe novog momka, da se ostvari kao majka i bude srećna, ako već nije bila sa mnom", rekao je Bora.

Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović

Proslavljeni vaterpolista Danilo Dača Ikodinović i njegova treća supruga, odbojkašica Maja Ognjenović iznenadili su javnost da je u oktobru 2025. godine isplivala infomarcija da su odlučili da stave tačku na brak dug devet godina. Iako su delovali skladno, navodi se da je do razlaza došlo zbog obostrane odluke da krenu različitim putevima, uprkos trudu da prevaziđu česte nesuglasice, a kao jedan od faktora spominje se i život na relaciji Italija-Srbija.

Ikodinović se, za razliku od Maje, oglasio tim povodom i otkrio kako je došlo do ove odluke.

"Izvini što se smejem, jesam da, posle dugo vremena smo se Maja i ja razišli. U miru smo se razišli, jednostavno nije išlo. Dok je bilo lepo, bilo je lepo, išlo je trajalo je, bilo je sve kako treba, kad je krenulo da ne bude lepo, mi smo se potrudili, trudili, trudili da to ispravimo, nismo uspeli da ispravimo. Kao ljudi smo se razišli, za razliku od nekih prethodnih puta. Prijateljski smo se razišli, nema nikakve zle krvi, nema lošeg ukusa u ustima. Doneli smo zrelu odluku da svako nastavi svojim putem jer je život pred nama i imamo još dosta toga da damo životu i život nama da da, tako da nema potrebe da to bude, a da nam nije lepo", rekao je za Novu.

Podsetimo, Maja Ognjenović je bila u vezi sa Milošem Teodosićem četiri godine, a 2010. su se verili. Tada su oboje igrali u "Olimpijakosu" i živeli pod istim krovom. Ipak, putevi su im se razišli kada je Maja otišla u Berlin, a Miloš u Moskvu.

Sa druge strane, ljubavni život Danila Ikodinovića bila je pod lupom javnosti godinama. U prvi brak je stupio sa Anjom, ženom koja je izbegavala medijsku pažnju. Iz tog braka Danilo ima ćerku Andreju, na koju često ističe da je izuzetno ponosan. Njih dvoje su se zvanično razveli 2003. godine.

Najpoznatiji Danilov brak bio je sa pevačicom Natašom Bekvalac. Venčali su se 2005. godine i važili za jedan od najpoznatijih parova na domaćoj sceni, a rođenje ćerke Hane 2007. delovalo je kao kruna njihove ljubavi.

Brak je, ipak, bio praćen brojnim medijskim spekulacijama, a par se razveo 2011. godine. Danas, zbog ćerke, održavaju korektan odnos.

